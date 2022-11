Marek Nisler: Firmy, které věnují nemalé zdroje otázkám ESG, mohou mít vyšší ziskové marže | E15.cz

První zní: „Kvůli ESG přicházím o zisky.“ Tenhle mýtus je velice diskutabilní. Našli bychom periody nadvýkonnosti i podvýkonnosti. Pokud to vezmeme optikou indexu S&P 500, který porovnáme se stejným indexem, ale se zaměřením na ESG, tedy index S&P 500 ESG, tak udržitelný způsob investování je od roku 2019 kumulativně výkonnější než tradiční složení S&P 500. Podle studie CFA Institute využívá 35 procent profesionálních investorů ESG jako nástroj ke zvýšení výkonnosti portfolií.

Společnosti, které mohou prokázat finanční přínos díky environmentálním opatřením, jako je snížení množství odpadu nebo zlepšení energetické účinnosti, mají vyšší firemní hodnotu. Řízení rizik může společnosti pomoci chránit svoji pověst a lépe tím kontrolovat návratnost kapitálu, což působí na investory a přiláká je. Stručně řečeno, společnosti, které věnují nemalé zdroje otázkám ESG, mohou mít vyšší ziskové marže a rizikově upravené výnosy akcií než jejich konkurenti.

Druhý mýtus se dá shrnout slovy: „ESG je jen módní trend.“ Ačkoli růst udržitelného investování možná podnítili mileniálové, do strategií udržitelného investování nyní proudí miliardy dolarů od investorů všech věkových kategorií. Podle průzkumu firmy Harris Poll přibližně třetina mileniálů často, nebo výhradně vybírá investice, které mají co do činění s ESG. Z generace Z je to pak 19 procent, 16 procent z generace X a dvě procenta z generace Baby boomers.

Proč jsou ta čísla důležitá? V budoucnu budou mezi investory převažovat právě mileniálové, kteří mají největší zájem o ESG investice, a taky z toho důvodu, že se majetek přesouvá v rámci dědictví z generace na generaci. Tím zde vzniká značný potenciál. Výdělečná síla se totiž zvýší téměř o 75 procent, což bude v následujících několika desetiletích představovat více než 30 bilionů dolarů.

Autor je sales manager společnosti Amundi CR