Martin Dorzál: Kvóty pro agentury práce nic nevyřeší | E15.cz

Tito zaměstnanci totiž vykonávají práci, o kterou mezi českými občany není zájem, a proto pouze zaplňují mezeru na pracovním trhu. Zavedením kvót se rozhodně nezlepší ani jejich podmínky, ani finanční ohodnocení. Tito zaměstnanci zcela jistě Čechům práci neberou. Na úřadech práce nečekají fronty potenciálních zaměstnanců do výrobních nebo zemědělských podniků.

Mezi Čechy zkrátka není poptávka po pracovních pozicích ve fabrikách nebo v zemědělství. Zavedení kvót by znamenalo pouze růst nákladů na straně výrobců bez možnosti zvýšení jejich výrobní kapacity.

Na jednu stranu denně posloucháme vize budoucnosti, kdy se Česko bude profilovat v oborech a profesích s vysokou přidanou hodnotou, a na straně druhé je tu i při prakticky nulové nezaměstnanosti snaha začít českými zaměstnanci obsazovat ta nejméně kvalifikovaná místa a nahrazovat jimi cizince.

Česko si musí vybrat, zda chce, aby jeho občané vykonávali kvalifikovanou práci s odpovídající mzdou, nebo zda chce, aby Češi byli chudým a nekvalifikovaným obslužným aparátem bohaté západní Evropy.

Výrobní podniky a zemědělci, ale i další podnikatelské subjekty jsou v mnoha případech na agenturních zaměstnancích závislí. V naší továrně bychom byli těsně na hranici navrhované desetiprocentní kvóty.

Velmi často však potřebujeme zvýšit po omezené období výrobní kapacitu, což jsme schopni pokrýt pouze pomocí agenturních pracovníků. Kvóta by nám to ale neumožnila, potýkali bychom se s problémy, jak dynamicky uspokojovat kolísající poptávku, a klesala by nám konkurenceschopnost.

V konečném důsledku bychom museli omezit výrobu a nevyužívali bychom kapacity na maximum, snížily by se tržby, zisk a pochopitelně odvody do státní pokladny.

Pokud by takový návrh prošel, bude to pro některé podniky likvidační. Většinou ne hned, ale propad konkurenceschopnosti způsobí, že je na globálním trhu v řádu let nevyhnutelně nahradí flexibilnější firmy.

Kvóty určitě nezlepší pracovní podmínky agenturních zaměstnanců nebo nezvýší jejich mzdy. Pouze zvýší náklady firem. U nás mají agenturní pracovníci stejné platové ohodnocení jako kmenoví zaměstnanci, podmínky ubytování jsou na agentuře, ale dbáme na to, aby to byly vždy kvalitní ubytovny.

V dnešní době je šikovný a spolehlivý zaměstnanec tím nejcennějším, co každá firma má, a je jedno, zda jde o kmenové nebo agenturní pracovníky. Hlad po lidech ochotných pracovat je obrovský. Kdo se nechce o své lidi postarat a zajistit jim slušné podmínky, rychle o ně přijde a kvóty na této logice nic nezmění.

Dovedu si představit, že pro menší město kolem deseti tisíc obyvatel, kde se chystá otevřít provozovna s 500 agenturními zaměstnanci, bude toto tématem, ale ne proto, že by se místní báli o práci nebo kvůli jejich úzkostlivé péči o pracovní podmínky agenturních pracovníků. Ekonomika potřebuje nastartovat, tento krok omezí výrobu, služby i příjmy do státní kasy.

Autor je spolumajitel společnosti Solodoor.