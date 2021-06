Maláčová navrhne omezení agenturních pracovníků. Ve firmě jich má být maximálně desetina | E15.cz

Ministerstvo práce se chystá předložit návrh novely o zaměstnanosti, podle které by agenturní zaměstnanci mohli ve firmě tvořit nejvýš deset procent pracovníků. Na tiskové konferenci ČSSD to řekl její předseda a vicepremiér Jan Hamáček. Ministryně práce a místopředsedkyně strany Jana Maláčová chce normu prosadit ve Sněmovně do říjnových voleb. Podle šéfky resortu úprava přispěje ke zlepšení pracovních podmínek.