Michal Nulíček: Díky ESG vznikají na trhu nové sektory a produkty | E15.cz

To je nejlépe vidět ve finančním sektoru, který má aktuálně s ESG největší zkušenosti. Celý koncept ESG se ostatně vyvinul jako nástroj pro to, aby investoři měli přehled o nefinančních dopadech podnikání společností, do nichž investují. Investování podle ESG principů by tak mělo nasměrovat výhodnější zdroje financování ke společnostem, které snižují uhlíkovou stopu u sebe i ve svém hodnotovém řetězci, zasazují se o dodržování lidských práv a aplikují zásady odpovědného a transparentního řízení. Naopak by takové investování mělo penalizovat společnosti, jejichž podnikání přináší negativní externality a dopady, například emise, zneužívání dětské práce či nadměrné množství odpadu. Banky a emitenti cenných papírů na tuto poptávku pochopitelně reagují a stále častěji se tak setkáváme s produkty, jako jsou ESG nebo zelené dluhopisy, které jsou určeny k investování do obnovitelných technologií a jsou spojeny se závazkem snížení emisí nebo s ESG investičními fondy.

Oblast ESG je samozřejmě spojena i s některými negativy a kontroverzemi, jako je takzvaný greenwashing (uvádění zavádějících nebo nepravdivých informací o udržitelnosti) nebo spory o to, kam až může sahat regulace soukromého podnikání. Nicméně v souhrnu jde o vývoj pozitivním směrem – a čím více firem pocítí zájem ze strany potenciálních zákazníků, investorů či uchazečů o zaměstnání, tím více se bude byznys jako celek otázkám ESG aktivně věnovat. Z nového průzkumu veřejného mínění, který pro nás vypracovala agentura Ipsos, vyplynulo, že české firmy před touto realitou nechtějí nadále zavírat oči. O začlenění prvků ESG do chodu podnikání uvažují více než tři čtvrtiny z nich. O něco více ty, které jsou na trhu relativně nově, ale i mnoho tradičních hráčů.

Green deal pro Evropu. Co to je a jak má pomoci od zhoršování životního prostředí?

Video se připravuje ... Green deal pro Evropu. Co to je a jak má pomoci od zhoršování životního prostředí? • VIDEO Videohub

V reálu začlenění ESG vypadá třeba tak, že firmy zavádějí compliance programy pro zajištění souladu s právními předpisy v klíčových oblastech podnikání, protikorupční programy včetně školení, interní kanály pro důvěrné oznámení protiprávního či neetického jednání nebo opatření pro zajištění rovnosti mužů a žen. To je vyloženě pozitivní trend, který firmám značně ulehčí situaci poté, co už jim nové právní předpisy nedají možnost volby.

Autor je partner advokátní kanceláře Rowan Legal.