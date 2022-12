Michal Půr: Muskův případ napovídá, že evropská ochrana svobody může přinést pravý opak | E15.cz

Evropská komise podle deníku Financial Times varovala Elona Muska, že v Evropě zakáže Twitter, pokud se nepodřídí pravidlům moderace obsahu. Musk se totiž dopustil strašlivého „zločinu“, že si dovolil připustit, že bude mazat jenom příspěvky, které porušují trestní zákony. To znamená, že by lidé mohli vyjadřovat svobodně názor do libovolné míry, pokud není v konfliktu se zákonem. Je neuvěřitelné, že tento základní předpoklad demokracie dnes vyvolává kontroverzi.

EU by mohla Twitter zakázat na základě nové legislativy Digital Services Act. Mnozí varovali, že je to nástroj, který politikům umožní nepřiměřeně zasahovat do chodu platforem. Obavy byly mnohokrát vyvraceny. Nyní Musk stojí před jasným ultimátem. Buď umožní audit moderace obsahu ve své firmě, nebo bude vypnut či dostane citelnou pokutu. Mimochodem tato hrozba přichází jen pár dní poté, co vyhodil zaměstnance bruselské kanceláře Twitteru, kteří komunikovali s Evropskou komisí a parlamentem EU. Prosluli mimo jiné tím, že rozdělovali takzvané ověřené účty novinářům podle jejich politických názorů. Ti dostatečně progresivní se mohli pyšnit takzvanou modrou „fajfkou“, ti ostatní nikoliv.

Mazání nevadí, nemazání vadí

Unii vůbec nevadí, že řada platforem a sociálních sítí maže obsah na základě vlastního uvážení a podle vlastních pravidel, ale vadí ji každý, kdo by takto nečinil. Možná se ptáte proč, ale i tady je odpověď poměrně jednoduchá. Není žádným tajemstvím, že vedení velkých technologických firem je obsazeno lidmi, kteří prosazují maximální moderaci obsahu dle vlastních (často politicky motivovaných) pravidel. Musk razí přesný opak a podařilo se mu ovládnout jednu z velkých sociálních sítí. Nyní hrozí, že jeho politika větší svobody by mohla být úspěšná a podrývat monopol cenzurovaných sociálních sítí. A to se zjevně nesmí stát.

Jinak lze jen těžko vysvětlit, že v EU může působit nástroj čínské propagandy TikTok a americkému Twitteru hrozí zákaz. Důvod nemusí být na první pohled zjevný, na druhý už ovšem ano. TikTok patří k nejvíce moderovaným sociálním sítím. Ne nadarmo má zastoupení v mnoha zemích a tamní vedení každý týden vybírá témata, která bude podporovat a která naopak podporovat nebude a bude u nich omezovat dosahy. Stačí srovnat obsah čínské sociální sítě v jakékoliv zemi a pak se můžete podívat do Číny, kde TikTok razí vzdělávací a naučná videa, zatímco ve zbytku světa dokáže rozpoutat zmatečné peklo.