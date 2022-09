Mimořádný projev premiéra Fialy byl uklidňovací (KOMENTÁŘ) | E15.cz

Soudě podle ostrých slov, která od opozice padala v minulých dnech, měl v neděli večer přednést premiér Petr Fiala (ODS) stranický projev, který zneužije předvolební čas k vedení kampaně. Tedy něco podobného, jako když Andrej Babiš svolává mimořádná jednání sněmovny nebo hlasování o nedůvěře vládě. Nic takového se ovšem nestalo. Fialův projev sice nepřinesl mnoho nových informací, vlastně shrnul již známé věci. Pokud bychom ho měli označit jediným přívlastkem, byl to projev uklidňovací.

Hned v úvodu dal předseda vlády jasně najevo, k jakým vrstvám společnosti bude mluvit. Tedy k lidem, kteří se cítí ohroženi nadcházející zimou. Pokud byla vládní koalice v minulých týdnech za něco právem kárána, byla to právě nekomunikace směrem k lidem, kteří se topí v pochybách, jak finančně zvládnou zimní měsíce. „Pomalu nastává podzim, venkovní teploty se snižují a spolu s blížící se topnou sezónou mnozí z vás mohou podlehnout pochybnostem, zda nastávající zimu zvládnou. Rád bych proto dnes osobně tyto obavy zmírnil a zároveň se na vás obrátil i s jednou důležitou prosbou,“ řekl na úvod Fiala.

Co může vláda lidem nabídnout? Zastropování cen energií a Deštník proti drahotě, tedy sociální program cílený na lidi, které drahota uvrhne do obtížné ekonomické situace. Kombinace plošného a cíleného opatření, u kterého ovšem zatím nevíme, jak složité pro ohrožené lidi bude se k němu dostat. Důležité je, že Fiala vyzval, aby se lidé nebáli si o pomoc říct. Žádat o sociální dávky totiž dosud bylo pro střední vrstvy tabu, přitom je nepochybné, že se i ony mohou do problémů dostat. „Jsme v mimořádné situaci a ostych tady není na místě,“ řekl premiér.

Příčiny energetické drahoty Fiala pojmenoval tvrdě a jasně, zcela v souladu s dosavadní zahraničně-politickou linií svého kabinetu: „Jde o přímý důsledek Putinovy ekonomické války proti Západu. Zatímco na Ukrajině útočí Rusko zbraněmi, proti zbytku Evropy používá manipulaci s cenami energií. Jeho cílem je ohrozit sociální jistoty obyvatel evropských zemí, rozvrátit jejich ekonomiku, podkopat důvěru občanů ve stát a v demokracii jako takovou a postavit jednotlivé evropské země proti sobě.“

Jsou to důležitá slova, možná nejcennější část jeho projevu. Ve skupinách, ke kterým jako premiér mluvil, se jistě najdou i takoví, kterým takto jasná slova vůbec nepůjdou pod fousy. Tím spíš, že Fiala vyzdvihl i roli Evropské unie. „Tato situace státy Evropské unie nejen šokovala, ale hlavně spojila. A díky tomu nyní společně pracujeme na tom, jak krizi co nejlépe vyřešit.“

Roli minulých vlád na nezajištění energetické soběstačnosti Fiala neakcentoval, zmínil ji jen nepřímo. „Zároveň intenzivně pracujeme na výstavbě nových plynovodů a ropovodů. Spustili jsme dostavbu Dukovan bez účasti Rusů a Číňanů,“ řekl. Jako malý štulec to stačí, rozvádět zbytečně netřeba. Premiér si uvědomuje realitu, v níž jeho koalice v předvolebních průzkumech ztrácí, a ví, že právě přelévající se hlasy budou rozhodovat příští volby.

„Říkám to opakovaně a musím to zopakovat i nyní. Není žádná jednoduchá cesta. Není žádná jednoduchá cesta, jak tento problém rychle vyřešit.“ Tady premiér mluví o ekonomické situaci, tato slova ale přesně sedí i na situaci, v níž se nachází vládní koalice. Fiala ví, že nemůže lidem nabídnout žádný zázračný všelék, jako je například opoziční Krizový plán pro Česko, který by ovšem Česko především dál tvrdě zadlužil.

A tak na závěr přichází prosba. Šetřete, my budeme šetřit taky. „Vláda, státní organizace, firmy, ale i domácnosti by se měly právě v následujících týdnech a měsících o to více zamýšlet nad tím, zdali s energiemi hospodaří správně, kde mohou ušetřit nebo alespoň jak s nimi neplýtvat,“ říká Fiala.

Podle průzkumu společnosti Kantar pro Českou televizi se zhruba pětina domácností zatím nechystá omezit spotřebu energií. A paradoxně nejméně jsou k úsporám ochotní senioři a lidé se základním vzděláním a nižšími příjmy – tedy ti nejohroženější. Právě k nim premiér promlouval se svou závěrečnou prosbou. V zádech s opozicí, která by ráda využila přelévání tekutých písků k uchopení moci, toho o moc víc dělat nemůže. Uklidňovat, prosit a doufat, že to nakonec dobře dopadne.