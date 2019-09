Německý diář Petra Fischera: Den K | E15.cz

Dnes je v Německu Den D. Mělo by se možná říkat Den K. Dnes se sejde německá vláda, aby nastavila strategii boje proti klimatickým změnám, sestavila plán, jak snížit emise oxidu uhličitého na úrovně, k nimž se Německo zavázalo v pařížské smlouvě. Vládní strany se už týdny předhánějí, kdo bude rozumnější, či naopak radikálnější. Sociální demokraté by rádi zvedli daně, křesťanští demokraté by šalamounsky rozšířili obchodování s emisními povolenkami a nechali by pracovat dotační peníze, jimiž by vláda podpořila ekologickou výstavbu.