Německý diář Petra Fischera: Dva na jednoho | E15.cz

Starý vlk a zastánce Kohlova konzervatismu (čert ví, co přesně to je) Friedrich Merz půjde do boje sám, proti němu bude stát premiér Severního Porýní-Vestfálska Armin Laschet, kterému bude krýt záda ministr zdravotnictví Jens Spahn. Laschet a Spahn se velmi rychle domluvili. Spahn, asi jediný otevřeně vystupující vysoce politicky postavený katolický homosexuál v Evropě, se jednoduše bál jít do boje sám, s Laschetem může být mužem číslo dva, jehož čas určitě ještě přijde. Je mu 39 let, kancléřem se teoreticky může stát ještě mnohokrát.

Cenou za pragmatické spojenectví je politická a programová umírněnost. Laschet se Spahnem půjdou ve stopách Merkelové, jen její střední cestu vylepší a odstraní největší chyby, třeba malou aktivitu směrem do Evropy a světa. Taktika je jasná: udržet silné merkelovské jádro na své straně a díky tomu vyhrát volbu šéfa CDU a kandidáta na kancléře.

Friedrich Merz se rázem dostal do postavení solitéra, který bude muset prorazit stále silný kancléřčin blok, o čemž svědčí i to, že v minulé volbě předsedy jej porazila nevýrazná Annegret Krampová-Karrenbauerová. Merz je teď fakticky jediným rebelem, který se chce od kancléřčina dědictví odtrhnout a vrátit se do starých kolejí CDU. Má podporu legendárního Wolfganga Schäubleho; Laschet a Spahn počítají s Merkelovou. Bude to zajímavá a vyrovnaná bitva – začínáme!