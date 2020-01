Německý diář Petra Fischera: Globální Němec | E15.cz

Řada lidí si v Německu všimla, že Steinmeier mluvil anglicky, nikoli německy, jakkoliv jeho úvodní pozdrav byl přátelsky v hebrejštině. Stefan Berg z této drobnosti vytvořil pro on-line časopisu Spiegel celý komentář, v němž spekuluje o důvodech, které Steinmeiera k odklonu od němčiny vedly. „Byl to především ohled k obětem, přeživším a jejich příbuzným, kteří nechtějí v takové chvíli slyšet jazyk svého mučitele?“ ptá se Berg.

A není to naopak zakrývání historických souvislostí, když němčina byla i jazykem mnoha zavražděných a mučených Židů? Je to v něčem podobný problém jako spor o to, zda hrát v Izraeli hudbu Richarda Wagnera, Hitlerova oblíbence, který se netajil svým antisemitismem, jak mimo jiné dokazuje jeho spis Židovství v hudbě. Ale Wagnerova hudba primárně protižidovská není, tak jako němčina je kromě jazyka zbanalizování zla holokaustu i jazykem velké světové literatury a vědy.

Možná že Berg ve svém jinak inspirativním komentáři zbytečně vrací do hry staré ambivalence, z nichž se mohou zrodit bariéry, které by už bylo dobré překročit. A to asi jenom kvůli tomu, že zapomněl na drobnou banální věc: Steinmeier mluvil anglicky, protože mluvil globálně. O němčinu a její historickou zátěž nešlo, šlo o vědomí viny a z ní rostoucí nové činy a to Steinmeier řekl velmi dobře, v nové lingua franca – aby slyšel celý svět!