Německý diář Petra Fischera: Němčina se pere s pohlavím | E15.cz

Německo má už šestnáct let kancléřku, přesto je překvapivě zemí se skoro největšími genderovými rozdíly v Evropě. Stoprocentně to ilustrují platy mužů a žen, jejichž nepoměr je v Německu ještě vyšší než v Česku, a rozdíl činní až čtvrtinu příjmu. Politici se to snaží dlouhodobě měnit tím, že zavádějí povinné paritní zastoupení žen v nejvyšších byznysových funkcích i v nejvyšší stranické politice (v německé spolkové sněmovně je dnes 31 procent žen, v české dolní komoře parlamentu 22,5 procenta). Boj za genderovou rovnoprávnost probíhá i v jazyce, který jaksi „mluví sám za sebe“.