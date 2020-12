Německý diář Petra Fischera: Vymáhej, co jsi nařídil | E15.cz

Český premiér Andrej Babiš si opakovaně stěžuje v médiích na to, že vláda, správní a bezpečnostní systém ani jeho instituce nejsou schopné vymáhat vládní opatření proti šíření koronaviru. Je to paradoxní, protože si stěžuje ten, kdo by měl na vymáhání práva dohlížet, což je buď opomenutí, nebo „střílení do vlastní nohy“.