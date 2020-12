Podpora e-mobility v Německu nabírá obrátky | E15.cz

Koronavirová pandemie zvýšila v Německu poptávku po elektromobilech. Prodeje rostou rychleji než kdykoliv předtím, a to i díky tomu, že stát poskytuje na nákup automobilů cílenou dotaci, aby tak podpořil poptávku a výrobu a také využil pandemie pro plnění svých dlouhodobých klimatických cílů.

V první vlně šlo o nákupní prémii ve výši 7500 eur, dnes už německý stát dotuje každé nové auto s elektrickým motorem částkou devět tisíc eur, o něž se sníží koncová cena. Nejlevnější elektromobil vyjde na 40 tisíc eur, po státní prémii tedy už na 31 tisíc eur. S narůstajícím počtem elektroaut na silnicích ale vzniká nový problém: kde „natankovat“. Tedy kde si rychle a bez stresu dobít baterii.

Dobíjecích stanic je v Německu momentálně něco přes třicet tisíc, což je na tak velkou zemi a rostoucí počet aut málo. Lepší elektromobily už na jeden zátah přejedou Německo, ty levnější, tedy převážně i ty dotované, by musely po cestě dobíjet. Německá vláda proto plánuje vybudování milionu nových veřejných dobíjecích stanic do roku 2030.

„Na vybudování dobíjecí infrastruktury jsou momentálně k dispozici čtyři miliardy eur,“ sdělil německým médiím ministr dopravy za CSU Andreas Scheuer. Cíl je podle něj jasný: rychlé a jednoduché dobití pro všechny a všude.

Podle Scheuera by dobíjecí stanice měly být v zaměstnání, na dálnicích, u domů, v garážích, u nákupních center, aby tak motoristé nemuseli neustále v obavách z vybití přemýšlet, kde do vozu doplní hnací energii. Scheuer by chtěl v první fázi budování nové sítě docílit toho, aby každá druhá benzinová pumpa v Německu měla i elektrickou dobíječku. Ministr už také stanovil, kdy tohoto cíle má být dosaženo: má se tak stát už za čtyři roky, v roce 2024. A protože je téměř jasné, že CDU/CSU bude i v příští vládě, dá se očekávat, že tento slib bude brán jako priorita i pro příštího ministra dopravy, ať už bude z jakékoliv strany.

Kromě nedostatku elektrických dobíjecích stojanů probírají němečtí politici i další zbytečné omezení nových jízd elektromobilů, kterým je složitý a roztříštěný platební systém dobíjení. V Německu je několik poskytovatelů dobíjecích služeb a každý má také svůj vlastní platební systém. Chce-li člověk u některého z nich dobíjet, musí se například nejprve složitě zaregistrovat, a ne každý má nervy na to, aby se pro své jízdy po Německu registroval u všech společností najednou, aby bylo jeho nabíjení na cestě dobře zajištěno.

Vláda by proto chtěla systém nějak sjednotit. „Existuje řada řešení, která se nabízejí,“ vysvětlil v televizi veřejné služby ministr hospodářství Peter Altmaier. „Od kreditních karet přes nabíjecí a platební systémy na webu, aplikace PayPal a další.“ Podle ministra se nový systém teprve hledá, jasněji by mělo být už příští rok.

Autor je spolupracovník redakce