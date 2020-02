Nerudová: Babišovi jsem důchodovou reformu vysvětlila | E15.cz

Šéfka Komise pro spravedlivé důchody a rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová svou vizi nastínila předsedovi vlády Andreji Babišovi. Nerudová však prý netuší, zda ji premiér pochopil. I přes to ale akademička vyjádřila přesvědčení, že se změna důchodového systému hýbe kupředu. V interview s Čestmírem Strakatým popsala rovněž radikalizaci společnosti kvůli daním, nutnost naslouchat mladé generaci v otázce klimatu a svůj feminismus.

Pokud by se nezměnilo nic, důchody by musely časem začít klesat, říká Nerudová. Kde stát vezme na reformu peníze, komise neřeší, je to otázka priority vlády.

Nerudová míní, že bude muset stoupnout věk odchodu do důchodu, daně a taky se budou muset najít úspory. Klíčové ale je, aby si lidé začali sami spořit a i k tomu je má reforma dotlačit. Politici v tom selhali a má to vážné dopady.

Vážné dopady má ale taky nerovnost, která ve společnosti vládne. Nerudová říká, že střední třída nese největší část daňové zátěže a kvůli tomu se radikalizuje.

Víc by podle ní měli platit bohatší a taky velké korporace. Upozorňuje, že v Česku je velmi vysoká míra populismu, naději jí ale dává občanská společnost. Role akademiků a vědců prý je přinášet fakta a proti populismu bojovat.

Musíme bít na poplach, když dochází k ohrožení, společnost je naprosto paralyzovaná a máme politiky, kteří ji ještě víc rozdělují, říká Nerudová. Proto odmítla pozvání na Hrad 28. října.

Politici taky selhávají v tom, že nedokáží naslouchat mladé generaci, která chce chránit životní prostředí. Nerudová věří, že s nastupující generací přijde změna.

V čem je Danuše Nerudová feministka? Co je potřeba dělat po větší rovnost mužů a žen?

Proč politici neposlouchají mladé a předávají jim planetu v horším stavu? Jaký vliv mají daně na nálady ve společnosti? Podaří se najít řešení pro důchodovou reformu? A pokud ne, bude na důchody?