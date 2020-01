Důchodová reforma stále zůstává v mlze, míní ekonom | E15.cz

Je rozložení výplaty státních penzí na solidární a zásluhovou část dostatečnou zárukou udržitelnosti celého systému penzí?

Rozdělení penzí na solidární a zásahovou část vnímám jako správné rozhodnutí. Zárukou udržitelnosti podle mého každopádně není.

Jaký mechanismus by takovou zárukou byl?

To je obtížnější zodpovědět. Měl by být ale nastaven jakýsi autopilot, který spojí příjmy s výdaji. Jeho nastavení je poměrně složitou parametrickou úlohou. Pokud ji ale nevyřešíme, nemůžeme hovořit o tom, že bychom prováděli důchodovou reformu. Nerudová: Všechny varianty důchodové reformy jsou proveditelné

Je správným řešením solidární část státem vypláceného důchodu valorizovat podle růstu mezd a tu zásluhovou podle inflace?

Toto řešení za správné nepovažuji, protože nevytváří stabilní systém. Valorizovat se může, ale jen do té míry, do níž to umožní vývoj příjmů v systému. Nedá se předem říct, zda budeme valorizovat podle růstu mezd, nebo podle inflace. Pokud se má vytvořit udržitelný systém, pak nastavením valorizace na růst příjmu.

Jak velké finanční rezervy důchodový systém má?

Systém nemá žádné rezervy. Je sice možné, že nebude dalších pět let vytvářet žádné schodky. Po jejich uplynutí ale schodky vytvářet bude, a to bez ohledu na růst ekonomiky.

Adamová: Kvůli důchodové reformě možná výrazně vzrostou daně, to ale vláda nepřizná

Podle TOP 09 důchodová reforma neřeší příjmovou část, přitom by prý mohlo dojít až ke dvojnásobnému zvýšení daní na pokrytí potřebných nákladů. Sdílíte tyto obavy?

Ano, návrhy neřeší příjmovou část, nicméně bych z toho nevinil komisi, která takové zadání nedostala od vlády, přesněji od ministerstva práce a sociálních věcí. Dokud se ale tato strana problému nevyřeší, nelze hovořit o reformě.

Možné scénáře, které přestavila důchodová komise, považujete tedy za nedostatečné?

Přesně tak. Zatím bych to přirovnal spíše ke stavění vzdušných zámků. Postoj vlády považuji za zcela nezodpovědný, a to především vůči budoucím generacím.

Jakou roli by v reformovaném důchodovém systému měl hrát soukromý sektor, respektive bude vůbec nutný?

Soukromý sektor považuji za jedinou funkční složku současného systému, a osobně bych ho zachoval s možnou úpravou placení penzijního spoření. To ale není to nejdůležitější, podstatné by mělo být, jak bude vypadat důchod placený státem. Navíc z toho, co jsem pochopil, tak současná vládní garnitura, a ani pravicové strany, nemají záměr znovu přicházet s druhým pilířem, který znamenal jakýsi mix mezi soukromým a státním systémem.