Metaverzum láká Apple i další firmy. Ono nic, které jednou možná bude něčím | e15.cz

Meta sama mezitím na burze významně ztratila, její akcie se propadly loni o dvě třetiny a získává v poslední době až poté, co Zuckerberg uklidnil investory tím, že zmírní pálení peněz na divizi, která metaverzum vyvíjí, a také vyhodí deset tisíc zaměstnanců. To zopakoval ještě jednou v polovině března, kdy firma oznámila postupné propuštění dalších deseti tisíc lidí, takže by „rok efektivity“, jak nazvali letošek manažeři Mety, měla skončit o čtvrtinu štíhlejší. A místo metaverza (na které ale úplně nezapomněl, pochopitelně) začal Zuckerberg daleko více mluvit o důležitosti investic do umělé inteligence.

Vysoké invesitce do sítí… vlastně nejsou potřeba

Z metaverzové revoluce se pomalu stává spíše evoluce. Je to vidět i na tom, jak mluví představitelé Mety o nárocích jejich metaverzového snu na komunikační infrastrukturu. Zatímco loni koncem února na firemním blogu psal viceprezident Mety pro konektivitu Dan Rabinovitsj, že bude potřeba hromada inovací a investic do sítí tak, aby byly schopné doručit vysoké symetrické rychlosti, nízkou latenci a konzistentní kvalitu, minulý týden už manažeři Mety mluvili úplně jinak.

„Rozvoj metaverza nebude vyžadovat od telekomunikačních operátorů růst kapitálových výdajů ani zvýšené investice do sítí,“ píše na tomtéž blogu dvojice manažerů Kevin Salvadori a Bruno Cendon Martin. Vcelku správně argumentují tím, že pokud se většina metaverza bude odehrávat ve virtuální realitě s brýlemi na hlavě, bude to v místě, kde je pevný internet a domácí Wi-Fi. Ty obecně kapacitními problémy nijak netrpí. Důvodem, proč to teď Meta říká, je hlavně obrana před hrozbou ze strany Evropské unie, kterou napadlo zatížit především americké digitální giganty „síťovou daní“, kterou by měly přispívat na rozvoj telekomunikační infrastruktury. Ale i tak je to významná změna v komunikaci.

Možná ještě zajímavější je tvrzení obou představitelů firmy, že rozšířená realita – tedy projekce digitálního obsahu na reálný svět, s velkou pravděpodobností pomocí brýlí, je „roky“ vzdálená. A zároveň uvádí, že rychlosti i kapacita, kterou poskytují a poskytnou 5G sítě, k tomu v pohodě stačí. To je legrační veletoč, protože ještě loni společnost tvrdila, že „výzvy, které představuje posun k metaverzu, budou vyžadovat globální úsilí, které přesahuje záběr jedné společnosti nebo jednoho odvětví“.

Rozpaky v Applu

Svou vizi metaverza ale chtějí nabídnout i další konkurenti Mety. Už nějaký čas se spekuluje o tom, že v polovině roku by mohl brýle pro virtuální realitu představit Apple. Ten je známý svou posedlostí těmi nejmenšími detaily a schopností proměnit selhání a neschopnost konkurentů vytvořit kvalitní produkt ve vlastní úspěch – jak to koneckonců dokázal s iPhonem, který nebyl prvním chytrým telefonem, ale bezpochyby ve své době revolučně nejlepším.

Co to je metaverzum?

Deník The New York Times vyzpovídal osm bývalých i současných zaměstnanců Applu a přišel o víkendu se zprávou, že ve firmě budí podobné nápady rozpaky, protože zařízení by mělo být drahé (cenovka se má pohybovat kolem 3000 dolarů) a vývoj naráží na mnoho překážek. A má to být pouze první krok k budoucímu technicky kvalitnějšímu produktu, kterým by měly být lehké brýle pro rozšířenou realitu. Ty ale budou vyžadovat k masovému rozšíření technologie, které ještě neexistují. V tomto se zjevně v Applu shodují s Metou.

Snění o propojených světech

Možné nadvlády Applu nad virtuální realitou se bojí menší digitální firmy. Třeba Tim Sweeney, šéf společnosti Epic Games, která vyrábí extrémně populární hry Fortnite, minulý týden varoval před tím, aby metaverzum bylo uzavřeným systémem. Takovým by se podle něj v případě, že se prosadí Apple, stalo. Sweeney v několika rozhovorech popsal svou vizi otevřených a vzájemně spolupracujících a propojených světů od různých výrobců, kteří se nesnaží jenom podojit hráče a uživatele o peníze, ale chtějí jim nabídnout příjemné prostředí odlišné od nadávek a útoků na dnešních sociálních sítích.

To by asi byla hezká vize. Nicméně ani rok a půl poté, co Mark Zuckerberg poprvé svou představu metaverza ukázal, se nezdá, že by k němu on nebo konkurenti byli nějak zásadně blízko. Není se ostatně čemu divit – o funkční virtuální realitu se snaží různé firmy už asi třicet let a analytické firmy už třicet let odhadují, že to „v příštích pěti letech“ bude miliardový byznys. A pořád z toho nic není, i přes mnohamiliardové investice z poslední doby.