Uživatelé Facebooku jsou jako voliči SPD. Nikdo se k tomu nehlásí, je jich ale mnoho | e15.cz

Dnes už je to jasné: přejmenovat společnost, pod kterou spadá Facebook, Instagram, WhatsApp a další projekty, na Metu a upřít hlavní pozornost k budování metaverza byl minimálně z krátkodobého hlediska vyloženě špatný nápad. Ukázalo se, že vyhlídka skutečně funkčního a lákavého virtuálního světa je minimálně ještě dekádu daleko. Technologický trh loni dostal mnoho ran a impérium Marka Zuckerberga patřilo, možná i kvůli špatné sázce, k těm nejvíce postiženým. Akcie tak letěly směrem dolů k hodnotě, kterou měly naposledy v roce 2015.

Nyní se ale Meta postupně zvedá. Zakladatel společnosti Mark Zuckerberg už ke konci loňského roku oznámil, že Meta propustí kolem deseti tisíc zaměstnanců, letos v únoru vyhlásil, že letošek bude pro jeho společnost „rokem efektivity“ a krátce poté vyšlo najevo, že o práci přijdou další zaměstnanci. Podle Zuckerberga není možné se nadále chovat tak, jako kdyby vše prudce rostlo. Investoři tento přístup oceňují, od začátku letošního roku akcie Mety posílily o 40 procent.

Došlo Zuckerbergovi, že sázka na metaverzum byla špatně načasovaná? „Je jisté, že Facebook není připraven. Být trendy nezbytně neznamená, že to je cesta k vydělávání peněz,“ píše Martin Peers z webu The Information. Podle něj by Zuckerberg udělal nejlépe, kdyby celou společnost přejmenoval zpět na původní název a kdybychom na celou metaverzovou ságu alespoň dočasně zapomněli. Jak je totiž zřejmé, rok a půl po přejmenování si stejně všichni Metu spojují se sociálními sítěmi, nikoliv s různorodými virtuálními světy.

Nyní tak vypadá, že se Meta opět rozhodla po měsících pauzy více soustředit na svá zlatá vejce, tedy na největší sociální sítě světa, které provozuje a díky nimž každé čtvrtletí generuje miliardy dolarů zisku.

V posledních týdnech tak oznamuje celou řadu změn, které plánuje v blízké době implementovat zejména do Facebooku. Je to například placené předplatné odemykající nové služby nebo spuštění služby, která by měla konkurovat Twitteru.

V neposlední řadě Facebook oznámil, že po více než dekádě vrátí do mobilní aplikace sociální sítě i chatovací platformu Messenger. Tu oddělil od „mateřské“ aplikace v roce 2014. „Myslíme si, že na mobilu může každá aplikace dělat správně jen jednu věc,“ vysvětloval tehdy změnu Mark Zuckerberg. Tato doba je zřejmě pryč. Tom Alison, současný šéf Facebooku, nyní tuto změnu vysvětluje tím, že sociální síť chce, aby uživatelé mohli mezi sebou jednoduše sdílet obsah.

Důvod bude zřejmě mnohem prostší. Za poslední roky Meta věnovala spoustu kapitálu do rozšiřování video obsahu, hlavně formátu Reels, který kopíruje oblíbený TikTok. Tento formát se pomalu rozšířil i na Facebooku. Alison ve stejném příspěvku popisuje, že denně si takto uživatelé přepošlou přes miliardu reelsů.

Facebook tak ani zdaleka neumírá, jak by se mohlo zdát. Naopak, tlak na TikTok je na Západě každý den větší a větší. Aktuálně se nejeví jako nereálný ani plný zakáz aplikace. Proto to vypadá, že největší problém Marka Zuckerberga za celou téměř 20letou existenci za něj zřejmě vyřeší světové vlády různými zákazy a restrikcemi.

Facebook je tak de facto v poměrně dobré pozici: hrozba čínské sociální sítě zastínila (alespoň dočasně) jeho toxickou povahu. Zároveň má nejvíce aktivních uživatelů ve své historii. Situace tak začíná připomínat voliče populistických a krajně pravicových stran – ve společnosti jich je podle průzkumů a dat výrazný podíl, v reálném světě na ně ale skoro nelze narazit.

Není ovšem vše růžové. I Meta se bude muset vyrovnat s nově vznikající regulací, a to jak ve Spojených státech, tak i v Evropské unii. Oproti TikToku je to však jen drobný zádrhel, a to navzdory tomu, že Meta několikrát za svou existenci prokázala, že její nakládání s daty uživatelů, což je ostatně důvod tlaku na TikTok, je značně neopatrné až tragické. Má ovšem to štěstí, že provozuje západní sociální sítě, u nichž je očividně tolerance mnohem vyšší.