Umělá inteligence člověka zcela nenahradí, shodli se experti | e15.cz

Před rokem to byl metaverse, nyní technologickým diskuzím vládne umělá inteligence. Malá revoluce AI se podle předních postav českého technologického světa nevyhne žádnému z oborů, ale ve výsledku by člověk neměl být v žádném z nich plně nahrazen. „Člověk bude vždy koukat víc za roh než algoritmus,“ myslí si Michal Pěchouček, technologický šéf společnosti Gen (dříve Avast), který vystoupil na E15 Technologic Festivalu.

AI mění kyberbezpečnost, vývoj nových produktů, média, psychologickou péči i samotnou interakci mezi lidmi. „ChatGPT není jen hrozbou, ale i formou obrany, díky tomu dokážeme vytipovat podvodné útoky,“ popisuje Pěchouček, který umělé inteligenci zasvětil podstatnou část profesního života.

Odmítá také, že by jazykové modely založené na umělé inteligenci výrazně ohrozily podobu školství, nicméně připouští, že princip se bude muset výrazně změnit. „Myslím, že školy tomu budou rozumět a změní vzdělávací systém tak, aby děti dokázaly lineárně psát. To je důležité pro to, aby lidé uměli mluvit a myslet. Lineární myšlení se musí zachovat,“ zdůrazňuje jeden z klíčových lidí kyberbezpečnostního obra Gen.

Obavy tak nemusí být na místě. Nicméně až 37 procent dotázaných Američanů se dle posledního průzkumu organizace Pew Research Center cítí znepokojeně z toho, že je čím dál více oblokupuje AI v každodenním životě, až 19 procent z dotázaných k obavám vede strach o ztrátu zaměstnání. Pro 44 procent Američanů je AI také problém kvůli samořiditelným autům v běžném provozu.

Pěchouček ovšem vidí využití AI v jiné oblasti, než na které se debaty většinou soustředí. Podle něj je klíčové, aby lidstvo přišlo na způsob, jak AI využít v oblasti psychologické péče. „Lidí, kteří dokážou pomáhat ostatním lidem, je strašně málo. Věřím, že AI bude schopna pomoci s jednoduchou terapií. Může k tomu dojít velmi brzy,“ domnívá se.

Nástroje AI ovšem mohou změnit také způsob, jakým samotné firmy fungují. „V AI vidím budoucnost v podobě zjednodušení jednoduchých rutinních úkolů. V naší firmě jsme zatím zkoušeli využít chatovací robota ChatGPT na minoritní rozhodovací procesy, spíše ale zatím formou experimentu,“ říká Roman Mondek z webhostingové společnosti Wedos.

Podobně to vnímá Daniel Hejl, spoluzakladatel druhého českého jednorožce Productboard. „Je zajímavé, jakým způsobem to ovlivňuje vývoj softwaru, každý rok se to zjednodušuje. Ještě před pár lety bylo důležité, že to umíte poskládat dohromady. Hrozně se díky tomu zkracuje doba od nápadu k uvedení na trh,“ popisuje Hejl bourání bariér pro vstup do byznysu. „To znamená, že když něco děláte a přitáhnete pozornost, může vás konkurence snáze předehnat. Klíčovým se tak stává lepší chápání zákazníků,“ podotýká.

AI nemá vliv pouze na činnosti za oponou, na které není vidět. Podle Jana Zeleného z Amazon Web Services se s ní dnes už setkáváme každý den. S AI se potkáváte, aniž si toho všimnete. Například Tinder využívá AI k popisům fotografií, na jejichž základě páruje lidi. Televize SkyNews používala v reálném čase ve vysílání AI na detekování hostů, které hned dokázala ukázat divákům,“ vyjmenovává.

Ve výsledku tak AI funguje jako doplněk k rutinním činnostem, což potvrzuje Jakub Cihelka z Kaufland Marketplace. „Umělá inteligence je kvůli velkým objemům dat na marketplace nezbytná. Veškeré kategorizace a zpracování produktů u nás probíhá už jen za použití AI. Množství produktů, které na Kaufland Marketplace můžete najít, je lidským faktorem neuhlídatelné a bez umělé inteligence bychom se už neobešli. Hledáme další cesty, nejen způsoby zabezpečení našich i zákaznických účtů. I v komunikaci nás dokáže zastoupit mnohem rychlejší a spolehlivější umělá inteligence,“ vysvětluje.

Zatím se netřeba obávat, že by umělá inteligence lidstvo zničila, nicméně zcela bez rizika to není. Jako vždy jsou největším rizikem sami lidé. „Bojím se těch, kteří by pomocí AI chtěli ublížit jiným,“ uzavřel Pěchouček.