Otevřený dopis Babišovi: Přestaňte strašit a zkuste lidi spojit | E15.cz

dostal jste se do druhého kola prezidentských voleb a už v sobotu se můžete stát novým českým prezidentem. Kampaň, kterou od tiskové konference po prvním kole vedete, vůbec není hodna úřadu českého prezidenta. Je plná zášti, šíření strachu i pokrytectví. Prezident by měl být v Česku zejména mravním vzorem, ne pragmatikem, který nehledí na vlastní chování, aby dosáhl svých cílů.

Ačkoli jste v našem prosincovém rozhovoru rozhodně odmítl, že byste rozděloval společnost a poukázal jste naopak na média, která podle Vás lidi rozeštvávají, teď se potvrzuje, že je to skutečně Vaše osoba, kvůli níž se česká veřejnosti neshodne. A Vy tyto příkopy ještě dál prohlubujete.

Surfujete na vlně dezinformací

Strašíte zranitelnější část společnosti válkou a lživě naznačujete, že Váš soupeř chce do této války Česko zatáhnout, což zaprvé nikdy neřekl, zadruhé to ani není podle platných zákonů možné. Surfujete na nebezpečné vlně dezinformací, které kolují po mailech zejména mezi starší populací. Ta mnohdy není tak informačně vybavená, aby dokázala jednotlivá sdělení kriticky hodnotit. Pokud by trvalý mír nebyl iluzí a byl reálně možný, nepotřebovali bychom přece vůbec tak drahou armádu k tomu, aby nás bránila. Proč jste ji tedy jako premiér rovnou nezrušil? Není to Petr Pavel, ale naopak Vy, kdo se tímto přístupem přibližuje k manipulativním tradicím ruského vládce Vladimira Putina.

Boj o nejváženější politický post v této zemi by neměl být veden tak, že nejprve rozešlete mezi potenciální voliče dotazníky, z nichž vyplyne strach lidí z války, a pak jako řešení celé situace lidem na billboardech nabídnete, aby se báli dál. Mír se někdy nedá vybojovat jen slovy. Pokud byste znal českou historii, věděl byste, že dosažení míru s agresorem je předstupněm ještě větší války. Transparenty a soudružské projevy plné míru během komunistického režimu jen zakrývaly brutální zbrojení, dvouletou vojenskou službu a pravidelné přehlídky bojové techniky. K tomuto „míru“ už se určitě nechcete vracet ani Vy.

Rozhovor s Andrejem Babišem

Video se připravuje ... Rozhovor s Andrejem Babišem • VIDEO E15

Rozdělujete média mezi ta svá, řekněme poslušná, a mezi ta cizí, podle Vašich slov antibabišovská. Pokud se v nich objeví jakákoli kritika Vaší osoby, odmítáte pak uraženě s příslušnými novináři mluvit. Šíříte tedy veřejným prostorem trest za svobodu projevu, což může lidi opět po desítkách let motivovat k tomu, aby raději mlčeli, a nedělali si tak zbytečně zle.

Jste prokomunistickým kandidátem

Bagatelizujete vlastní komunistickou minulost a naopak napadáte ostatní za jejich působení během minulého režimu. Nedokážete přitom odpovědět na otázku, zda jste jako normalizační člen KSČ a dosud stále platně vedený agent StB souhlasil se srpnovou okupací Československa v roce 1968. Během Vaší kampaně navíc úplně otevřeně agitujete společně s bývalým místopředsedou KSČM Josefem Skálou, stalinistou a komunistickým ideologem, který podle vlastních slov v roce 1968 přivítal s „nadšením a ulehčením internacionální pomoc SSSR a ostatních socialistických zemí“. KSČM dokonce vyzvala své členy, aby ve druhém kole hlasovali pro Vás. Podle Vaší logiky, pomocí které popisujete Petra Pavla jako provládního kandidáta, Vy jste tedy kandidátem prokomunistickým.

Změňte styl kampaně

Stěžujete si na to, že Vaši rodinu ohrožují výhrůžky, ale přesto s ní v klidu chodíte v davu během kampaně, necháváte svou manželku samotnou bez dozoru ochranky. Pokud máte signály o tom, že je Vaše rodina v nebezpečí, nevystavujte ji riziku. Změňte také styl celé kampaně. Toto nebezpečí pro Vaši rodinu, ale i pro rodiny dalších kandidátů totiž pramení z vypjaté atmosféry, kterou i Vy sám svými vyjádřeními a hesly na billboardech vytváříte.

I s ohledem na Vaši rodinu Vás tedy prosím, abyste v následujícím týdnu kampaň nijak neeskaloval a naopak se snažil vztah mezi oběma tábory co nejvíce uklidnit. Tvrdíte, že byste jako prezident společnost spojoval, můžete s tím začít už teď, nemusíte čekat na případné zvolení. Třeba právě tímto přístupem přetáhnete na svoji stranu hlasy, které se Vám tou dosavadní negativní kampaní nedaří získat.