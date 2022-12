Babiš: Pavel a Nerudová jsou ve stresu. Mají za sebou byznysmeny | E15.cz

Jeden z favoritů nadcházející prezidentské volby Andrej Babiš konečně začal ostrou kampaň. A své nejvážnější konkurenty Petra Pavla a Danuši Nerudovou rozhodně nešetří. „Oni nemají žádné politické zkušenosti a všechno, co deklarují v těch debatách, je nabiflované,“ říká šéf hnutí ANO, který by také rád snižoval úrokové sazby a zestátnil ČEZ.

Jaký by měl být hlavní úkol prezidenta?

Prezident by měl vysvětlovat vládě třeba poslední čísla o inflaci. Když se na ně podívám, tak se zase ten Rusnok netrefil, zase nám to stouplo. A víte, co nám stouplo? Zemní plyn o 14 procent, elektřina o 3,9 procenta a nejlepší je citace Českého statistického úřadu (ČSÚ), že to stouplo, protože minulý rok došlo k odpuštění DPH u cen elektřiny a zemního plynu. Takže ČSÚ nenapsal, že Babišova vláda odpustila minulý rok 21 procent DPH lidem na nulu, proto jsme srazili inflaci na 5,3 procenta. My jsme pro lidi něco dělali.

Chcete být aktivní prezident?

Určitě. Já jsem pracovitý a určitě bych nastoloval témata. Určitě bych dělal ekonomickou diplomacii. Určitě bych si přál, aby Česká národní banka neměla jednu z nejvyšších základních úrokových sazeb v Evropě ve výši sedm procent, když teda naši exportéři exportují do eurozóny a tam je 1,75 procenta.

Takže byste naléhal na pana guvernéra Michla, aby úrokovou sazbu snížil?

Ale vždyť to nefunguje, vždyť pan Rusnok řekl, že od července bude inflace klesat, ono to kleslo a teď to zase skočilo. Je naivní si myslet, že Česká národní banka porazí ropný kartel, když šejkové se domluví, že navýší těžbu, nebo sníží. No a samozřejmě tahle strategie nemá vliv na emisní povolenky, na cenu plynu, odpojení ceny plynu od ceny elektřiny na základě jádra a uhlí. Takže jde o nepochopení a nejde o poptávkou inflaci.

A není ani pravda, že bychom inflaci způsobili my tím, že jsme dali lidem peníze. A mimochodem mám tady papír o úsporách našich obyvatel a za naší vlády stouply úspory celkově o 970 miliard, takže lidi nešli do obchodu a nebojovali tam za nějaký rohlík, ale ty peníze si nechali. A ti, kteří mají teď obrovské problémy platit zálohy na elektřinu a plyn, tak samozřejmě můžou z těch rezerv čerpat. Této vládě vyhovuje ta inflace, do konce listopadu inkasovali 116 miliard navíc a nechtějí ty peníze vrátit lidem.

Ale tato vláda má i kvůli inflaci vysoké deficity rozpočtu, ta situace jim asi úplně nevyhovuje, když se jim zdražuje dluhová služba.

Ale deficity se nesnižují tím, že se zaškrtí ekonomika, že se zastaví investiční činnost, že se vezmou lidem peníze. To určitě ne, udělali stejnou chybu jako v roce 2009, kdy tu krizi ještě prohloubili. Když je krize, tak je potřeba se proinvestovat, je potřeba pomoci ekonomice, pomoci lidem a pomoci firmám, které mají obrovské problémy a těžko můžou konkurovat v rámci Evropské unie.

Pojďme zpátky k té mé úvodní otázce. Co by měl teď dělat prezident?

Má přímou kompetenci, jmenuje bankovní radu, jmenuje předsedu a místopředsedu Nejvyššího kontrolního úřadu, instituce, která je mimochodem zpolitizovaná, tam nikdy poslanci neměli sedět. A prezident má samozřejmě možnost chodit na vládu, do sněmovny.

Chodil byste na vládu pravidelně?

Já bych preferoval debatu s panem premiérem, který si na mě bohužel nenašel čas od toho okamžiku, kdy jsem ho čekal ve Strakově akademii 17. prosince loňského roku. Zatím nás zavolal jenom dvakrát kvůli Ukrajině, ale kvůli ekonomickým věcem nás nevolal. Nechtějí s námi debatovat.

Jak byste tedy jako prezident inicioval s panem premiérem kontakt?

Tak bych mu napsal. Už jsem mu psal esemesku po volbách, jestli se se mnou nechce setkat, tak snad by už respektoval ten úřad.

Do sněmovny byste jako prezident chodil?

Prezident Zeman tam chodil k rozpočtu, tak podle potřeby samozřejmě. Ale tím hlavním partnerem by měla být vláda. A já bych se rád ptal těch ministrů, proč teď nefungují úřady práce, proč sociální dávky mají zpoždění několik měsíců, proč ty zaměstnankyně jsou přetížené, proč nám kolabuje dětská psychiatrie, proč jsme nevyřešili legislativně sexuální násilí na ženách.

To jsou všechno témata, o kterých mluvím v mém pořadu čau lidi. Jako prezidentský kandidát už tedy neříkám čau lidi, ale říkám vážení přátelé. Těch témat je strašně moc, která jsou k řešení. Je to třeba i ilegální migrace, Schengen, ve čtvrtek letím na maďarsko-srbskou hranici, kde se setkám s politiky ohledně této problematiky. Já jsem to všechno prožil, byl jsem ve vládě tři a půl roku jako ministr financí, čtyři roky jako premiér a mám násobně vyšší zkušenosti než stávající vláda. No a samozřejmě dělat premiéra je podstatně těžší než dělat prezidenta.

Navrhujete zestátnění ČEZu, neboli výkup zbývajících podílů minoritářů, z nerozděleného zisku tak, aby vláda mohla více zastropovat cenu elektřiny. Ale co když to ti minoritáři neprodají?

Ale to je otázka jednání.

Jak byste je k tomu přinutil?

No já nepřinutím, ale řekl bych Šnobrovi a spol.: Podívejte se, teď je v ČEZ 202 miliard nerozděleného zisku. ČEZ bude mít zisk 80 miliard. Příští rok bude mít 200 miliard. A samozřejmě je to otázka dohody výkupu těch akcií, oni mají 29,9 procenta, to je tržní hodnota asi 120 miliard. A je jasné, že může někdo říct, proč jsme to neudělali my. No, protože tehdy nebyla taková situace a samozřejmě, že byla chyba privatizovat ČEZ a celkově ta aktiva jako plyn, voda či rafinérie. Mělo to zůstat v rukou státu.

My jsme mimochodem donutili ČEZ, aby koupil firmu na těžbu lithia na Cínovci. Tam se zase připravoval nějaký IPO podvod. ČEZ také distribuuje 20 procent plynu v Čechách, pronajal si kapacitu v přístavu na LNG na pět let a je to samozřejmě největší výrobce elektřiny, vyrábí ji za 500 Kč. Takže teď je opravdu šance to udělat, zvýšit podíl státu na 100 procent.

To je strašně hezký plán. Ale mně tam pořád chybí ta motivace, proč by to ti minoritáři prodávali. Teď je přece strašně výhodné vlastnit akcie ČEZ.

Dobře, ale kdo rozhoduje o dividendě? Stát. Když stát řekne, že není dividenda, tak není, takže to je otázka vyjednávání. Kdyby se rozdělilo 200 miliard nerozděleného zisku a minoritáři by získali obrovské miliardy, tak by to podle mého názoru prodali. Takhle to udělal Macron s EDF ve Francii. Ale tahle koalice není schopna se ani domluvit na tom, kdo bude sedět v dozorčí radě ČEZ.

Když mluvíme o zastropování elektřiny, v minulosti jste také navrhoval zastropování cen benzínu a nafty. Maďaři to udělali a teď tam nemají pohonné hmoty a musejí zavádět pořadníky. Pořád si myslíte, že by to bylo dobré řešení?

Tohle téma mám rád. Já vám vysvětlím, v čem Maďaři udělali chybu. Za prvé to zastropovali na 28 korunách. My jsme to chtěli zastropovat na 36 korunách. Za druhé nepomohli importérům, to znamená, že importéři přestali dovážet. Za další nezakázali čerpat pohonné hmoty cizincům. A za další nemají Čepro a za další měli odstávku v rafinérii, takže oni to logisticky nezvládli. My bychom to určitě zvládli, protože Čepro má jedinečný systém a samozřejmě teď je to téma v Maďarsku, všichni o tom mluví. Ale je jednoznačné, že se to mělo udělat.

Jak vás poslouchám, tak mám pocit, že pokud byste případně byl zvolen, šel byste do poměrně ostrého střetu s touto vládou.

To není ostrý střet. Premiér se s námi vůbec o tom nebaví. Já nevím, kdo mu radí, ale neradí mu dobře. A pan premiér hlavně nebere zodpovědnost za Evropskou unii, tu dal Bekovi (ministr pro evropské záležitosti - pozn. red.), který je neviditelný. Ještě že je tam ten Pojar, ten je celkom fajn. Předsednictví udělal Zajíček. To je úplná katastrofa, výsledek žádný. Nesvolal ani jednu Evropskou radu. Já vím, že Charles Michel (předseda Evropské rady - pozn. red.) to svolává, ale vytočím a volám ho, ne? Já jsem to dělal s Merkelovou, když bylo Bělorusko.

Jak byste byl tedy aktivní v zahraniční politice? Chtěl byste pana premiéra nahradit na nějakých zahraničních cestách například?

Ne, vůbec, však zahraniční politiku dělá vláda, ale mohl jsem mu pomáhat s ilegální migrací. On má stále starost o Ukrajinu, ale mohl by se jít podívat mezi lidi, jak to funguje ve firmách, jak ještě dneska při zastropování nikdo neví, jaké budou kompenzace. Takže určitě bych chtěl spolupracovat, na druhé straně bych vlastně poukazoval na ty problémy, které jsou, tedy cena elektřiny, ceny potravin a úřady práce, které kolabují.

Jel byste za panem prezidentem Zelenským do Kyjeva?

Já jsem tam byl, pane redaktore, v listopadu 2019.

To ještě nebyla válka. Mám na mysli, zda byste tam jel v roli prezidenta?

No, ale byl jsem tam, když jsem odsoudil anexi Krymu. Já ho znám, my jsme jednali třikrát. A samozřejmě bych se snažil nějakým způsobem iniciovat, aby konečně někdo už začal mluvit o míru. My přece nechceme válku. A kdo je dneska šéf Evropy? Pan Fiala, neviditelný pan Fiala. Kde je? Co udělal?

Byl přece v Kyjevě.

No a co jako? Tam ho odvezl Morawiecki, protože když skončila neformální Evropské rada ve Versailles, tak Morawiecki všem oznámil, že jede do Kyjeva se slovinským premiérem Janšou. No a potom se tam nějak nachomejtl pan Fiala. To určitě byla podpora, hrdinské gesto, ale teď je potřeba se soustředit na situaci v České republice.

Na situaci v České republice, ne na Ukrajině?

Ale my Ukrajině pomáháme, my jsme byli jediné hnutí, které vyčlenilo deset milionů. Já jsem zachránil tisíc volyňských Čechů a zaplatil jsem to v cashi těm řidičům, kteří jeli do Žitomiru, kde padaly bomby. My jsme organizovali v nadaci Agrofertu výlet lodí na Vltavě s českými samoživitelkami, byl jsem na slovensko-ukrajinské hranici, kam jsme poslali humanitární pomoc, takže co ti další politici? Co udělali? Kolik dali ze svého na pomoc ukrajinským uprchlíkům? Víte to náhodou? Já jsem neslyšel nic.

Oni nemají holding.

Nemají holding, ale mají platy 250, 300 tisíc, tak z toho mohli dát aspoň malinko. Deset tisíc, dvacet tisíc.

Měli bychom Ukrajině dál posílat zbraně?

Už jsme poslali dostatečný počet zbraní.

Takže už byste je neposílal?

Ale my už žádné nemáme. My potřebujeme zbraně pro českou armádu a je to potřeba samozřejmě koordinovat v rámci EU a NATO.

Pokud by Miloš Zeman ještě před koncem svého mandátu jmenoval nového předsedu Ústavního soudu, vy byste s tím souhlasil a takového nominanta potvrdil?

Já si myslím, že to není dobrý nápad, že by to měl nechat na příštího prezidenta.

Kdo by podle vás bylo dobrým kandidátem na nástupce současného předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského?

Já nevím, někdo nezávislý. Pan Rychetský dává rozhovory, přestože říkal, že nebude komentovat kandidáty, ale ten Babiš.. Tak to se mi nezdá, že je úplně nezávislý předseda Ústavního soudu.

Máte nějaký tip na toho, kdo by ho mohl nahradit? Kdo vám případně poradí?

Já nemám žádný tip. Tak samozřejmě je tam ministr spravedlnosti.

Takže pan Blažek by vám řekl nějaké jméno?

Já neznám soudce. Já nevím. Ne pan Blažek, ministerstvo spravedlnosti. Samozřejmě všude jsou úředníci a určitě by jsem se ptal odborníků v této branži.

Koho dalšího byste si vzal do hradního týmu? Zmínil jste bývalou šéfku Úřadu vlády Tünde Barthu a Vladimíra Vořechovského.

V podstatě stejný tým, jako byl na Úřadu vlády. Já jsem pracoval s úředníky a je škoda, že ta nová garnitura vlastně ty lidi jenom proto, že pracovali v resortu financí, potom šli se mnou, tak se jich úřad vlády zbavil. Dost brutálně.

Co říkáte na své nejvážnější soupeře Danuši Nerudovou a Petra Pavla? Danuše Nerudová se nedávno ve volebním modelu Medianu vyšvihla na první místo. Proč myslíte, že je tak úspěšná?

Nevím, já jsem četl, že říkala, že je mladá a pohledná a že se jí bojím. Tak to je dobrý.

Myslíte, že to je recept na úspěch?

Nevím, já jsem nezávislý kandidát, nejsem loutka nikoho a tihle dva kandidáti mají za sebou mraky byznysmenů a lobbistů.

Vy sám jste bývalý byznysmen.

Ale nejsem loutka nikoho. Mě nemůže nikdo koupit.

Teď vážně. Co si myslíte, že Danuši Nerudové pomohlo k tomu, že vlastně tak vystřelila v těch průzkumech?

Já myslím, že média si ji vybrali jako příští prezidentku. Jeden z jejích sponzorů je Penta.

I média Agrofertu si ji vybrala?

Média Agrofertu jsou ve svěřenském fondu a ta si nevybrala asi nikoho. Ale má (Danuše Nerudová - pozn. red.) plno sponzorů. Také je to samozřejmě podnikatelský záměr jejího manžela, který pracoval na ÚOHS (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže), a to je přímá kompetence prezidenta.

Jak to víte, že je to podnikatelský záměr jejího manžela?

To je jasný, ne? Je to přímá kompetence prezidenta a on se specializuje na antimonopolní právo.

Jakože chce být předsedou ÚOHS?

To neříkám, ale on se na to specializuje, pracoval tam. A je to přímá kompetence prezidenta, ale já to nevím, tak to samozřejmě jenom domněnky. V každém případě jeden kandidát se na to připravuje čtyři roky, paní Nerudová tři roky, tak musí být v hrozném stresu, protože ta očekávání jsou velká.

Vy se na to v politice připravujete možná už deset let.

Pane redaktore, nevím, kde jste na to přišel, ale ještě 14. října byl náš kandidát na prezidenta pan Stropnický, a my jsme rozhodli 15. října, takže to není pravda. Tito kandidáti (Petr Pavel a Danuše Nerudová - pozn. red.) samozřejmě musí uspět, protože ta očekávání sponzorů jsou velká.

Co Petr Pavel? Řekl mi, že hlavní motivací, proč se uchází o post prezidenta, je to, co reprezentujete právě vy, tedy populismus, lhaní a obcházení pravidel. Co na to říkáte?

To říká i paní Nerudová, že kandiduje, abych nebyl prezidentem. Takže je to zase Antibabiš, to je stejné jako pětikoalice. Nevím, o jakých lžích pan Pavel mluví. Já jsem o své minulosti nelhal na rozdíl od něho. Ale já to ani nechci komentovat. Jsou nervózní. Pokud bych neuspěl, tak pro mě se nic neděje. Většina těch ostatních kandidátů ale bude kandidovat na Senát. A forma prezidentské kandidatury je zviditelnění pro ně. Já nehledám ani práci. Pokud bych se stal prezidentem, tak určitě mám největší zkušenosti ze všech. Oni nemají žádné politické zkušenosti a všechno to, co deklarují v těch debatách, je nabiflované. Oni to neprožili, nepracovali v tom, takže z hlediska kompetencí jsem na tom celkem dobře.

Říkáte, že jste o své minulosti nelhal. Kritizujete polistopadový vývoj, popisujete ho jako polistopadový kartel. Jak tomu ale mám věřit, když jste na rozdíl od řady vašich voličů právě vy tu situaci dobře využil a dokázal díky ní zbohatnout? Navíc jste se i podílel na financování toho kartelu.

A kterého prosím vás?

Vy jste přes firmu Beltomate neposlal v 90. letech sponzorský dar ČSSD před vznikem opoziční smlouvy, jak naznačil časopis Reportér?

Vůbec nevím, o čem mluvíte. To opisujete toho prohnilého Kmentu.

Takže to není pravda, že byste se podílel na financování ČSSD? Jména jako Roland Schaer, Ivan Propper nebo Lubomír Šidala, spojená s firmou Beltomate neznáte?

Znám, ale určitě jsme nikdy žádnou politickou stranu nefinancovali. Ani prostřednictvím nikoho. A nevím, jako to hraje roli v prezidentské kandidatuře.

Vy jste říkal, že jste o své minulosti nelhal, tak jsem se vás chtěl zeptat na tohle, jestli je to pravda, nebo ne. Poslední dva prezidenti Miloš Zeman a Václav Klaus poměrně výrazně štěpili společnost. Jak chcete vy společnost sjednocovat, když ji vlastně štěpíte ještě předtím, než jste byl zvolen?

Myslíte, že ji štěpím tím, že píšete nějaké nesmysly a lži jako ti vybraní novináři, kdy Seznam Zprávy každý den něco napíše? Kdo tady rozeštvává tu společnost?

Přece z těch průzkumů úplně jasně vyplývá celou dobu, co jste v politice, že máte poměrně výraznou skupinu vašich fanoušků nebo lidí, kteří vás volí. Ale úplně stejná nebo možná větší skupina lidí je ta, která vám nemůže vůbec přijít na jméno. Ty tábory jsou docela vyhrocené. Má tedy vůbec smysl kandidovat na prezidenta?

Já tu společnosti nerozděluju, pane redaktore. Vy ji rozdělujete. Takovými nesmysly, jako jste se mě před chvílí ptal. Takový Seznam Zprávy každý den napíše nějaký nesmysl. Já nezapadám do toho kartelu, vy jste jeho součástí, vaše vydavatelství. Jsou tu nějací novináři, kteří mají výsadní právo říkat, co je pravda a není pravda. A já nejsem konfliktní, já říkám pravdu. A kdyby tady ODS a ČSSD všechno nevyprodaly do zahraničí, nezprivatizovaly, kdyby nekradly a nebyly korupční skandály, tak já bych nikdy do politiky nešel.

Chcete být nestranný prezident?

Určitě.

Jak to chcete udělat, když jste předsedou hnutí ANO a prakticky ho vlastníte. Nebo minimálně jeho ochrannou známku.

Vy opakujete ty nesmysly, já nevlastním to hnutí, hnutí je nezávislé. Zeptejte se Hamáčka, jak jsem byl nestranný premiér. Byl jsem přísnější na naše ministry, než na sociálnědemokratické ministry. Byl jsem nestranný.

Bude pokračovat hlavní líčení v kauze Čapí hnízdo, co od toho čekáte?

Čekám, že zvítězí spravedlnost. Neudělal jsem nic protizákonného. Je to účelové politické trestní stíhání, které zastavil státní zástupce a politický nominant, nejvyšší státní zástupce Zeman, produkt pana Pospíšila, tehdá ministr spravedlnosti za ODS, teďka za TOP 09, se rozhodl to prodloužit na základě vymyšlených věcí proto, aby byla aspoň nějaká věc, která je na Babiše.

Já jsem v roce 2015 napsal text, po kterém na vás bylo podáno trestní oznámení, které vyústilo v obžalobu, které nyní u soudu čelíte. Jana Nagyová, dříve Mayerová, která je také obžalovaná mi tehdy řekla: „Je to od začátku projekt Andreje Babiše. Nejprve chtěl Čapí hnízdo jen jako svoji soukromou rezidenci. Dotaci ve výši 50 milionů bylo možné udělit jen malé či střední firmě. Tyto podmínky samozřejmě Agrofert ani Imoba nesplňuje. Proto byla vytvořena zcela samostatná společnost, která peníze mohla legálně získat.“ Není to minimálně obcházení zákona?

Není to obcházení zákona, pane redaktore. Je tady soud, ten nějak rozhodne. Je pravda, že původně to byl můj projekt, od kterého jsem odešel. Potom to byl projekt Agrofertu, ten si to taky rozmyslel. A nakonec to byl projekt mé rodiny. Všechno odznělo u soudu. Nevím, co vám tenkrát paní Nagyová říkala, ale bylo to úplně jinak. A já jsem se o dotaci dozvěděl od paní Nagyové a odkázal jsem ji na mou rodinu.

Jana Nagyová tvrdila, že vaši právní zástupci vytvořili takovou strukturu, aby ta farma dotaci získat mohla.

Nechme to na ten soud.

Filip Koutný z banky HSBC mluvil u soudu o tom, že bez Agrofertu by peníze na Čapí hnízdo nebyly – kdyby za úvěr ve výši 375 milionů korun neručil Agrofert, banka by tyto peníze na stavbu Čapího hnízda nedala. Což potvrdili i další předvolaní pracovníci banky HSBC. Nepotvrzuje to, že zkrátka Farma Čapí hnízdo nebyla žádný malý a střední podnik, za který se vydávala?

Agrofert byl strategický partner a garantoval logicky za ten úvěr. Pan Koutný říkal něco jiného než ti zbývající bankéři.

To spojení Agrofertu s farmou ale potvrdili i ostatní.

Já myslím, že to necháme na ten soud. Nebo jste přišel kvůli tomu?

Pokud budete uznán vinným a soud vám uloží trest, odvoláte se?

Pane redaktore, zkuste nějaké jiné téma.

Andrej Babiš (68)

Vystudoval VŠE v Bratislavě, v roce 1980 vstoupil do KSČ, od roku 1982 jej StB evidovala jako agenta. Po rozpadu ČSFR založil Agrofert jako dceřinou firmu slovenského Petrimexu, kde předtím pracoval. V roce 2012 se stal prvním předsedou hnutí ANO, s nímž o rok později uspěl ve volbách. Byl ministrem financí a premiérem.