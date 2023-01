Petr Fischer: Telegramy už zmizely, je na čase zapojit do hry inovativní technologie a vytvořit nové společenské sítě | E15.cz

Neštěstí druhých umenšuje neštěstí naše. Je to železná lidská logika, která funguje celá staletí. Nejsme na tom tak špatně, když se jiní mají ještě hůře, případně stejně špatně jako my. Německo většinou fungovalo jako země, kde je všechno mnohem lepší, proto jsme se také jeho životní úroveň snažili od roku 1989 dohánět. To už dnes tak samozřejmě neplatí. Zejména ne v časech ekonomické krize, která dnes straší celý svět.