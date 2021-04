Výbušný fotbalový týden. Stálo jim to za to? Komentář Petra Zahradníka | E15.cz

Mělo jít o nejnákladnější sportovní podnik pro supervyvolené s každoročním garantovaným rozpočtem 3,5 miliardy eur po dobu více než dvou dekád. Řadě týmů měl pomoci řešit vážné finanční problémy způsobené pandemií. Každý z nich měl zaručen zhruba čtyřnásobek částky, kterou by získal v případě triumfu v dnešní podobě Ligy mistrů.

Selhání projektu nastalo proto, že byl připraven na poslední chvíli horkou jehlou. Spoléhal na moment překvapení a odradil ty z aktérů, kteří o něm neměli potuchy: managementy příslušných klubů, hráče a trenéry. Byli obejiti jejich fanoušci a stávající partneři i samotná UEFA. Kdyby komunikace s nimi nebyla podceněna, nemuseli by se jeho strůjci hned v následujících dvou dnech kajícně omlouvat a přiznávat, jak chybné rozhodnutí učinili.

Totéž udělala i banka JP Morgan Chase. Prý špatně odhadla reakce příznivců zúčastněných týmů. Jaký byl její motiv zúčastnit se projektu, který by představoval každoročně přibližně jednu tisícinu objemu její bilanční sumy? Uvést se v teritoriu jižní Evropy, kde dosud není silná, a dále posílit svoji již tak silnou pozici v Londýně. V obou případech to mělo být spojeno s expanzí do dalších finančních segmentů v oblasti investičního bankovnictví, korporátu i retailu.

K tomu tedy nedojde, na rozdíl od potřeby vysypat si popel na hlavu a vylepšit si svoje renomé, narušené účastí v projektu, který skončil dříve, než stačil vzniknout.