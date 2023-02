Praha bez nové vlády stagnuje. Potřebuje stavět | E15.cz

Vizi a program dalšího rozvoje potřebuje získat hlavně pražský dopravní podnik, jehož vedení je v případě této stoprocentně městem vlastněné společnosti zcela závislé na politické vůli vzešlé z voleb. Mimochodem k úvaze je, zda tento klíčový a strategický podnik neřídit jako obchodní korporaci a zda se nerozhodovat spíše na základě odborných doporučení než politické vůle. Jenže už čtyři měsíce vedení dopravního podniku neví, zda bude v tomto složení pokračovat i po nástupu nové městské rady k moci. Přitom je třeba zásadně pokročit především ve výstavbě metra D a nových tramvajových linek.

Doprava je celkově asi nejdůležitější téma, kterým se bude muset nová rada zabývat. Už bylo dost válek o to, kolik cyklopruhů má na silnicích a chodnících nově přibýt, v Praze se musí hlavně začít budovat dokončení Městského, Pražského i Aglomeračního okruhu. Všechny tyto stavby hlavnímu městu zásadně chybějí. A nejsou to jen stavby pro Pražany, využívat je budou i obyvatelé celé země.

Praha se také musí co nejrychleji připravit na stavbu vysokorychlostních tratí, které by měly co nejdříve začít vznikat a povedou právě z metropole na různé světové strany. Praha musí začít chystat nové přestupní uzly a na ně navázané spoje hromadné dopravy včetně parkovišť typu Park and Ride.

Praha také musí urychleně pracovat na tom, aby se stala atraktivním městem pro podnikatele a firmy včetně těch začínajících, a to nejen v rámci Česka, ale celé střední Evropy. Zatímco se tady dohadujeme o posty a několik měsíců nedokážeme složit ani vládu nad hlavním městem, ostatní metropole se dynamicky rozvíjejí a Praze ujíždí vlak. Potřebujeme do Prahy přivést firmy zabývající se digitalizací, digitální transformací, automatizací a robotizací, startupy zaměřené na vysokou přidanou hodnotu. Město musí podnikatelům co nejvíce usnadnit jejich růst a podpořit je v něm.

Nové technologie musejí začít do svého fungování začlenit i městské firmy, od dopravního podniku až po Pražské služby. Praha musí více využívat potenciál práce s datovým fondem, který má město k dispozici samo i prostřednictvím svých městských firem nebo který je dostupný z úrovně státu nebo soukromého sektoru. Systematické využívání otevřených dat může významně přispět nejen k lepšímu strategickému a operativnímu rozhodování klíčových orgánů města, ale také k rozvoji podnikání a dalších občanských aktivit.

Tyto všechny plány teď jen čekají v šuplících, až se jich ujmou noví správci jednotlivých agend a začnou určovat cíle a směr, jakým se má Praha v příštích čtyřech letech rozvíjet. Teď už není čas bránit dohodě a je třeba se konečně domluvit

Autor je předseda představenstva Hospodářské komory hl. m. Prahy.