Babiš je kandidát na prezidenta s kartami na betla | E15.cz

Andrej Babiš rozehrál zatím největší politickou hru své desetileté politické kariéry. Na jejím konci bude buď prezidentem České republiky, nebo poraženým kandidátem s dobře našlápnutou kampaní pro příští sněmovní volby, ve které doufá co nejdříve. A to není málo – jakkoli jde do kandidatury na prezidenta, oznámené v neděli v televizi Nova, s kartami tak trochu na betla. Ale ne nadarmo patří právě betl v mariáši mezi královské partie.

Hnutí ANO mělo původně svého kandidáta oznámit až v pondělí, nakonec prostor ráda poskytla Nova ve svém nedělním večerním zpravodajství. „Když vidím, jak nefunguje vláda, jak nepomáhá lidem, jak je neakční, tak jsem se rozhodl do toho jít," prohlásil Babiš.

Prý už od samého začátku, kdy jako podnikatel vstoupil do politiky, měl a má jediný cíl: „Aby se lidem v naší zemi žilo líp". Tedy nic, co bychom neznali. Našilidismus, pomáhat lidem, špatná Fialova vláda. Babiš má tuhle mantru zažitou, už půl roku s ní objížděl republiku a teď bydlíka nastartuje znovu, nejspíš už 2. listopadu.

Formálně musí kandidaturu ještě potvrdit užší vedení ANO, a to v pondělí dopoledne. Tedy sbor, který Babiš svým neodolatelným stylem, jaký umí jen on, odsoudil do role statistů. Škoda, že na jednohlasnost hlasování nejsou vypsané sázky, byla by to zajímavá investiční příležitost.

Na to, že se Babiš o Hrad nakonec pokusí, se poslední dobou moc nevěřilo. Z průzkumů, které pro jistotu s jeho jménem počítaly, nevycházel jako jasný favorit. V říjnovém modelu Medianu vyšlo, že kromě Petra Pavla by přesedu hnutí ANO ve druhém kole dokázali porazit i Danuše Nerudová, senátoři Pavel Fischer a Marek Hilšer a také odborový předák Josef Středula. Přesto hnutí ANO nenašlo nikoho, kdo by měl větší šance než právě Babiš.

Podle průzkumu agentury IPSOS, který jako vítěze favorizuje Pavla, by měl z jeho soupeřů za ANO ve druhém kole největší podporu Babiš (38 %), teprve za ním následují Alena Schillerová (29 %) a údajně dříve rovněž zvažovaný Martin Stropnický (25 %). Nejsou lidi, Babiš do toho musí jít sám, obětuje se pro našilidi – ale samozřejmě do toho především jít od počátku chtěl.

Za jeho kandidaturou je nesnadné rozhodování. Pokud by neuspěl, mohl by nastartovat cyklus neúspěchu. Nic není pro politika horší, než prohrát v řadě dvoje, troje volby. Tím spíš, že znovu oznámil, že do příštích sněmovních voleb už nepůjde (jenže to říkal už před těmi minulými a ostatně tak v minulosti mluvil i o volbě prezidenta). Proti tomuto riziku stojí bonus, a buďme si jisti, že na bonusy Andrej Babiš slyší – bonus kampaně zadarmo.

Jako prezidentský kandidát bude Babiš extrémně sledovaný, bude mít přístup do médií a spoustu času. Do sněmovny nechodí, na náměstích pojede kampaň špatné vlády a (ne)pomoci lidem. V době, kdy doufá, že na Česko dolehne nejtvrději energetická krize a důsledky inflace. Nemá to vymyšlené špatně, a kdyby mu podařilo vládu shodit nebo ta byla tak neopatrná, že by se rozhádala, získal by bonus prakticky hotové kampaně.

Nejpozději v neděli večer v Česku odstartovala horká fáze prezidentské kampaně a všechny hlavní favority máme pěkně pohromadě. Jak už to bývá, dostaneme k tomu v balíčku bizarní obrázky, kterak prezidentský kandidát chodí jako obžalovaný k soudu. Co bylo dříve nemyslitelné, na to jsme si v éře Andreje Babiše už tak nějak zvykli. Čo bolo, to bolo. Těrazky som prezidentský kandidát.