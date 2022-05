Kandidáti na prezidenta 2023: Kdo kandiduje na Hrad | E15.cz

Potvrzení kandidáti na prezidenta:

Kdo kandidaturu na prezidenta zvažuje nebo nevylučuje:

Medailonky potvrzených kandidátů

Petr Pavel

Petr Pavel (* 1. listopadu 1961) je armádní generál ve výslužbě a bývalý předseda vojenského výboru NATO. Svou kandidaturu oznámil v červenci 2021.

Do voleb přichází s „desaterem proti krizi“. Jedná se o soubor opatření, jež by měla České republice pomoci pružně reagovat na nenadálé události.

Hlavní je podle Petra Pavla mít jasné postupy, jak v těžkých dobách postupovat z pohledu legislativy, financí, komunikace a vzájemné spolupráce, a to například při přírodních katastrofách, ale i za pandemie. Mimo to navrhuje vývoj flexibilního integrovaného digitálního systému, který by propojil stávající státní IT řešení.

Nechal se slyšet, že ho od kandidatury neodradí nic mimo případných zdravotních komplikací. To potěšilo jeho příznivce, kteří ho ke kandidatuře nabádají již od roku 2014.



Čtvrtého února napsal na Twitter: „Připravuji se na kandidaturu a nejen po zveřejnění včerejšího průzkumu padají otázky, zda obstojím v debatách, například s Andrejem Babišem. A já si v takovou chvíli připomínám ‚debaty‘ s náčelníkem generálního štábu Ruska po anexi Krymu a říkám si, že to asi nějak zvládnu.“ V poslední době se Pavla novináři často ptají zejména na jeho pohled na válku na Ukrajině. Pavel připustil, že za určitých okolností by byl i pro vyhlášení bezletové zóny nebo pro vyslání vojáků NATO na Ukrajinu, aby tam ochránili humanitární koridory.

Karel Janeček

O kandidatuře matematika, filantropa a podnikatele Karla Janečka (* 26. července 1973) se dlouho spekulovalo, svou kandidaturu veřejně oznámil 21.ledna 2022. Zároveň odstartoval jeho projekt Tohle jsme my, který na základě celospolečenské diskuze vytvoří ,,společenskou ústavu" pro budoucnost České republiky.

Do své kampaně plánuje vložit maximální povolenou částku, to znamená 40 miliónů pro první, 10 miliónů pro případné druhé kolo prezidentské volby. Pro svou kandidaturu potřebuje Janeček shromáždit 50 tisíc podpisů.

Karel Janeček přednášel finanční matematiku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je spolumajitelem a předsedou dozorčí rady společnosti RSJ, která se zabývá obchodováním s finančními deriváty. Založil i Nadační fond proti korupci. Janeček je zodpovědný za vzkříšení ankety Český slavík, kde v roce 2021, v rámci níž pak na jevišti pronesl projev, v němž se vymezil vůči očkování dětí na covid.

V rozhovoru pro Deník N vyzdvihl odvahu ukajinského prezidenta Zelenského a zmínil, že by v podobné situaci pravděpodobně jednal analogicky. Za rizikové životní situace, které ho v minulosti potkaly, označil své seskoky padákem.

Pavel Fischer

Senátor za Prahu 12 a poradce Václava Havla Pavel Fischer (* 26. srpna 1965) na prezidenta kandiduje už podruhé. V prezidentských volbách 2018 skončil na třetím místě s 10,24 procenta hlasů. Ještě ten samý rok v listopadu ale ohlásil, že se o přízeň voličů bude ucházet znovu. V poslední době se však o své kandidatuře však vyjadřuje spíše vyhýbavě, je tedy možné, že nakonec kandidovat nebude. Ve své funkci senátora působí jako nestraník s podporou ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a hnutí STAN.

Marek Hilšer

Marek Hilšer (* 23. března 1976) svou profesní dráhu zasvětil vzdělávání mediků, výzkumu zhoubných mozkových nádorů a hledání nových způsobů léčby rakoviny.

O post prezidenta České republiky se ucházel už v roce 2018. Skončil pátý s necelým půl milionem hlasů. Podařilo se mu ale zaujmout voliče Prahy 2, které jako senátor zastupuje.

Svůj záměr kandidovat oznámil v listopadu 2019. Chystá se opět objíždět regiony a nasbírat potřebných 50 tisíc podpisů, které zákon vyžaduje jako jednu z možností nominace. Posledně mu sice scházelo asi 6 tisíc podpisů, ale získal podporu od 11 senátorů především za KDU-ČSL, ČSSD a Zelené, kteří ho do volby nominovali. Podporuje vyhlášení bezletové zóny na Ukrajině.

Alena Vitásková

Alena Vitásková (*11. prosince 1956) oznámila kandidaturu na prezidentku 24. ledna 2022. Vitásková působila jako předsedkyně Energetického regulačního úřadu mezi lety 2011 a 2017. Již předtím se roky angažovala v energetice na vedoucích pozicích společností Transgas a RWE Transgas, kde působila jako generální ředitelka a předsedkyně představenstva, posléze vykonávala funkci předsedkyně v Pražské teplárenské.

Během svého působení jako předsedkyně ERÚ se vymezovala proti takzvaným solárním baronům a kritizovala byznys s fotovoltaikou. Opakovaně ve funkci vyjadřovala obavy o svůj život. Vitáskovou spolu s dalšími zažalovalo v roce 2013 Vrchní stární zastupitelství v Olomouci ve věci pdodvodného udělení licence solárním elektrárnám na Chomutovsku. Vitásková byla původně odsouzena k osmi a půl rokům vězení nepodmíněně, odvolací soud jí však osvobodil.

Vitásková byla stíhaná též kvůli dosazení Renaty Vesecké do pozice místopředsedkyně ERÚ, neboť Vesecká podle obžaloby nesplňovala zákonné předpoklady. I v této kauze byla Vitásková v roce 2020 osvobozena.

Vitásková se angažovala v řadě charitativních projektů a podporovala například i kulturu. V roce 2017 založila neziskovou organizaci Institut Aleny Vitáskové, který se zaměřuje na ochranu a podporu lidských práv.

V roce 2016 Vitásková neúspěšně kandidovala do senátu z pozice nestraníka na kandidátce Úsvit - Národní koalice v Ostravě. V kampani požadovala vyvlastnění Zdeňka Bakaly kvůli privatizaci OKD. Alenu Vitáskovou dlouhodobě podporuje i současný prezident Miloš Zeman, od něhož manažerka obdržela v roce 2018 vyznamenání.

Tomáš Březina

Tomáš Březina (* 21. února 1957) založil společnost BEST zaměřující se na výrobu betonových stavebních prvků pro venkovní a zahradní architekturu.

V letech 1996 až 1998 byl poslancem za ODS, později krátce působil v Unii Svobody. Březina plánoval návrat do politiky už v roce 2013, kdy měl být lídrem za ANO v Středočeském kraji, nakonec si to však kandidaturu rozmyslel. Kritizoval marketingovou strategii hnutí, které na něj bylo málo pravicové. Česko je zbytečně zkolonizované cizím kapitálem, prohlásil Březina v rozhovoru pro E15.

Jaromír Soukup

Miliardář a majitel televizní stanice Barrandov Jaromír Soukup (* 22. února 1969) se nechal v jednom ze svých pořadů slyšet, že kandidovat na prezidenta určitě bude.

Prohlášením z dubna 2019 navázal na svou politickou kariéru, kdy roku 2019 založil stranu List Jaromíra Soukupa. Činnost strany však byla krátce po vzniku pozastavena Nejvyšším správním soudem z důvodu absence vnitřních orgánů strany stanovených zákonem.

V minulosti působil i v Občanském fóru a spolufinancoval volební kampaň Strany zelených v parlamentních volbách roku 2006. Před historicky první přímou volbou prezidenta podpořil Jana Fischera.

Karel Diviš

Karel Diviš (* 24.března 1976) oznámil svou kandidaturu na prezidentský úřad 20. ledna 2022. Podnikatel v informačních technologiích svou kandidaturu odůvodnil tím, že nevidí nikoho jiného, komu by mohl dát ve volbách hlas. Karel Diviš založil technologickou firmu IDC-softwarehouse, která vytvořila portál letuska.cz. Kromě toho pracoval Diviš dvacet let jako sportovní komentátor České televize.

ČTK sdělil, že jeho cílem je od základu změnit atmosféru v zemi tak, aby byla moderní, přátelská a sympatická. Jako velký problém vidí rozdíly mezi kvalitou života v regionech země. Velkou roli má v jeho záměrech hrát i školství, podporuje členství v NATO a chce se zasadit o lepší kybernetickou bezpečnost země.

Miloš Knor

Miloš Knor, vlastním jménem Miloslav Knor (* 18. prosince 1967), je moderátor, komik a scenárista. Proslavil se hlavně jedním ze svých vystoupení „Joint za volantem“.

Svou kandidaturu oznámil v říjnu 2021 v přímém přenosu na svém facebookovém profilu. Rozhodnutí odůvodnil především tím, že chce změnit přístup ke koronavirové pandemii. V předešlém roce vystoupil i jako mluvčí na demonstraci proti koronavirovým opatřením vlády s projevem, ve kterém odmítl nošení roušek a zpochybnil výsledky testování.

Denisa Rohanová

Denisa Rohanová (* 16. dubna 1975) je prezidentka České asociace povinných, jež se zaměřuje na pomoc lidem, kteří se ocitli v dluzích či exekuci, a to ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR a různými neziskovými organizacemi.

Mimo jiné prosadila například seznam nezabavitelných věcí do Exekučního řádu a vytvořila Metodický pokyn pro Policii ČR v případě mobiliárních exekucí.

Svůj záměr stát se hlavou státu oznámila v dubnu 2021.

Klára Long Slámová

Klára Long Slámová (* 27. srpna 1977) je advokátka a politička. Krátce působila jako poslankyně a vystupovala ve svém televizním pořadu. Kandidovat na prezidentku se rozhodla v květnu 2021 s tím, že chce občany spojovat, a ne rozdělovat.

Ivo Mareš

Ivo Mareš je vystudovaným teologem. Působil jako farář, věnoval se i novinařině. Tvrdí, že chce pomáhat chudým a léčit impotentní stát. Za důvod své kandidatury označil to, že nadějné polistopadové přísliby se pro velkou část české společnosti nikdy nenaplnily.

Nejvíce zkušeností má Mareš v oblasti komunikace a PR. Působí jako šéf komunikace v Diakonii, zaměřující se na sociální služby. „Zavírání očí před tak důležitým tématem jako je chudoba je velmi nebezpečná věc,” říká Ivo Mareš v tiskové zprávě. Jakožto občanský kandidát hodlá Mareš sbírat podpisy občanů.

Vladimír Boštík

Vladimír Boštík (* 30.října 1959) je podnikatel a bývalý starosta obce Vraclav na Vysokomýtsku. V minulosti neúspěšně kandidoval do Poslanecké sněmovny za Úsvit Tomia Okamury, s jehož názory se ale prý už neztotožňuje.

Boštík chce zaujmout ve své kontaktní kampani, kterou spolu s kandidaturou oznámil v červnu 2021, hlavně voliče v regionech, a to i tím, že je sám „kluk z vesnice“.

Není to však jeho první pokus. Roku 2018 neveřejně sesbíral od občanů prý více než 63 000 podpisů. V tu dobu dlužil šest milionů korun z neúspěšného podnikání. Kandidaturu navíc musel přerušit kvůli údajným zdravotním komplikacím. Ty by mu však už neměly stát v cestě. Na tiskové konferenci totiž zveřejnil i svou zdravotní dokumentaci.

Před časem byl nepravomocně odsouzen za krádež nafty.

Jakub Olbert

Zakladatel iniciativy Otevřeme Česko - Chcípl PES a majitel restaurace Šeberák a firmy S.O.S. Dekorace zajišťující vánoční výzdobu Jakub Olbert (* 20.prosince 1972) začal sbírat potřebných 50 tisíc podpisů na konci října 2021.

Olbertova iniciativa Otevřeme Česko sice nezískala ve volách do poslanecké sněmovny ani půl procenta hlasů, to však jejího předsedu od kandidatury na prezidenta nějak neodradilo. Olbertova iniciativa se dlouhodobě vymezuje proti koronavirovým opatřením, především těm, které omezují podnikání.

Josef Skála

Bývalého místopředsedu KSČM nominovala do voleb komunistická strana. Jelikož KSČM nemá zastoupení mezi poslanci ani senátory, musí Skála nejprve sesbírat padesát tisíc podpisů.

Marxista a komunista Josef Skála (* 27.května 1952) opakovaně zpochybňuje závažnost okupace českého území Ruskem po roce 1968, kterou dává do protikladu s americkým zásahem ve Vietnamu. V rozhovoru pro Blesk vyjádřil lítost nad procesem s Miladou Horákovou. Stalina vnímá jako komplikovanou osobnost. Do KSČ vstoupil již v roce 1970, v roce 2016 byl zvolen místopředsedou, ačkoliv patřil ke kritikům bývalého předsedy Vojtěcha Filipa. Na post kandidáta KSČM ho prosadila současná předsedkyně Kateřina Konečná.

Medailonky kandidátů, kteří účast v prezidentských volbách zvažují nebo nevylučují

Andrej Babiš

Andrej Babiš (* 2. září 1954) je současný poslanec za hnutí ANO, bývalý předseda vlády a ministr financí ve vládě Bohuslava Sobotky. Založil holding Agrofert, jenž podniká především v zemědělství, potravinářství, chemickém průmyslu a v médiích. Babišův majetek ho činí druhým nejbohatším Čechem.

O své kandidatuře hovoří jen nepřímo a oficiálně ji ještě nepotvrdil, sázkové kanceláře ho ale považují za jednoho z favoritů voleb. V listopadu 2021 v rozhovoru pro Blesk Babiš sdělil, že prezident Miloš Zeman by si přál, aby kandidoval, jeho případnou účast ve volbách však musí případně odhlasovat hnutí ANO. Brzy poté své podporovatele opatrně vyzval, ať sbírají podpisy.

V poslední době se bývalý premiér odvolává na rozhodnutí své rodiny, ke konci minulého roku se nicméně pochlubil s tím, že koupil karavan, s nímž hodlá navštěvovat voliče.

V únorovém rozhovoru pro MF Dnes už na dotaz ohledně prezidentské kandidatury odpověděl: „A proč ne? Nebo si myslíte, že jsme republice při oficiálních návštěvách s mojí paní dělali ostudu? Teď to ale nechci řešit, řekl jsem, že se k tomu vyjádřím včas.“ Dále upřesnil, že hnutí ANO svého kandidáta postaví až v září. Momentálně prý nevidí mezi kandidáty nikoho, koho by rád podpořil. Andrej Babiš vyjádřil podporu Ukrajině a na twitteru důrazně odsoudil masakr civilistů v Buči.

Danuše Nerudová

Ekonomka a bývalá rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová (* 4. ledna 1979) minulý rok pro server Lidovky uvedla, že o kandidatuře uvažuje: „V tuto chvíli jsem rektorkou univerzity, což je práce, které se věnuji na 100 procent. Ale ano, o té věci přemýšlím. A až přijde čas, učiním rozhodnutí,“ řekla Nerudová.

Na postu rektorky Nerudová skončila na konci ledna. Server Seznám Zprávy přinesl týden poté se zprávu, že potenciální kandidátka začala stavět svůj volební tým. V něm má mít místo Jiří Králík, jenž dříve vedl prezidentskou kampaň Michala Horáčka v roce 2018.

Nerudová působí i jako předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody a jako vědkyně se věnuje otázkám rovného postavení mužů a žen, dlouhodobě udržitelnému důchodovému systému a jeho financování. Vymezuje se proti jednání Putinova režimu vůči Ukrajině.

Miroslava Němcová

Politička, pražská senátorka a bývalá předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová (* 17. listopad 1952) je prý ohledně své možné kandidatury na funkci prezidentky stále rozhodnutější.

V červnu 2021 prohlásila, že si nic konkrétnějšího zatím nepřeje sdělit a situaci vyhodnotí i podle toho, jakou podporu bude mít od politických stran, zejména tedy koalice Spolu.

Vladimír Dlouhý

Prezident Hospodářské komory a bývalý ministr hospodářství a ministr průmyslu a obchodu Vladimír Dlouhý (* 31. července 1953) svou kandidaturu zatím zvažuje.

Sdělil to v rozhovoru pro server Novinky pár dní po tom, co prezident Miloš Zeman v říjnu 2019 na televizi Barrandov prohlásil, že byl vhodným kandidátem levice. Zeman v únoru 2022 zopakoval, že Dlouhého považuje za jednoho z vhodných kandidátů.

Do boje o prezidentský úřad vstoupil už v roce 2013. Jeho kandidaturu ale po ověření podpisů na petičních arších Ministerstvo vnitra odmítlo zaregistrovat pro nedostatečný počet podpisů.

Josef Středula

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula (- 12. listopadu 1967) o kandidatuře též uvažuje. Sdělil to v březnu 2021 pro internetový pořad Prostor X, přičemž podotkl, že pokud by podporu cítil, jeho úvahy nad možnou kandidaturou by ještě zesílily. Středula obhájil předsednickou funkci v Českomoravské konfederaci odborových svazů (ČMKOS), zmínil přitom, že o případné hlasy členů odborů extrémně stojí. Kandidoval by jako občanský kandidát na základě sesbíraných podpisů.

Už v únoru letošního roku jej vedle vedle Andreje Babiše, Aleny Vitáskové a Vladimíra Dlouhého jmenoval prezident Zeman mezi kandidáty, který podle jeho slov ,,mají šanci být zvoleni." Zeman vyzval i odboráře, aby svého předsedu ke kandidatuře přemluvili. Kladně se o Středulovi coby kandidátovi vyjádřil i Miroslav Kalousek. V průběhu koronavirové vlny v únoru v roce 2021 vzbudila pozornost Středulova přestřelka s tehdejším premiérem Andrejem Babišem, když Středula kritizoval nedostatečná opatření Babišovi vlády. Premiér jej tehdy označil za ,,největší ohrožení české ekonomiky."

Michael Kocáb

Michael Kocáb (* 28. července 1954) je hudební skladatel, občanský aktivista, bývalý poslanec PČR a ministr pro lidská práva a národnostní menšiny.

„Přemýšlím, že bych do toho tentokrát šel. Byl bych schopný zvednout hodnoty, za které jsme bojovali v roce 1989. Jsem si jistý, že takových politiků moc nebude,“ řekl v listopadu 2019 v rozhovoru pro Impuls. O kandidatuře prý ještě nemá úplně jasno.

Od 80. let minulého století patří také k nepřehlédnutelným postavám české hudební scény. Proslavil se jako lídr kapely Pražský výběr. Po 17. listopadu 1989 byl jedním ze zakladatelů Občanského fóra.

Jiří Paroubek

Jiří Paroubek (* 21. srpna 1952) je bývalý předseda vlády, poslanec PČR a ministr pro místní rozvoj.

„Uvažuji o tom (kandidatuře na prezidenta – pozn.red.). A pokud bude společenská potřeba, tak nevylučuji, že bych o tom mohl dál vážně uvažovat,“ uvedl v říjnu 2021 Paroubek v rozhovoru pro Rádio Impuls.

Václav Klaus

Ekonom, bývalý prezident, předseda vlády, předseda Poslanecké sněmovny a ministr financí Václav Klaus (* 19. června 1941) svou kandidaturu nevylučuje. V červnu 2021 se nechal slyšet, že se ale zatím aktivně nepřipravuje.

Alena Schillerová

Alena Schillerová (* 18. března 1964), právnička, poslankyně a bývalá ministryně financí v Babišově vládě nepopírá, že by se mohla ucházet o post prezidentky republiky. V září 2021 ještě tvrdila, že má však jiné starosti. Nezdá se pravděpodobné, že by se voleb účastnila, kdyby do nich vstoupil Andrej Babiš.

Jana Bobošíková

Moderátorka, politička a bývalá europoslankyně Jana Bobošíková (* 29. srpna 1964) si začala dokonce už domlouvat podporu u poslanců. Potřebuje od nich alespoň dvacet podpisů, aby mohla kandidovat. V říjnu 2021 se však nechala slyšet, že si ještě není jistá, zda se klání o post prezidenta zúčastní.

Lenka Bradáčová

Lenka Bradáčová (* 1. března 1973) je právnička, pražská vrchní státní zástupkyně a bývalá prezidentka Unie státních zástupců České republiky.

O její kandidatuře se hodně uvažuje. Přístup Bradáčové je ale vlažný: „Ony úvahy, jak říkáte, mě mohou těšit. To je ale vše, co vám mohu z pozice vrchní státní zástupkyně na otázku (prezidentské kandidatury – pozn red.) odpovědět,“ řekla v prosinci 2019 pro Seznam Zprávy.

Kateřina Valachová

Kateřina Valachová (* 15. září 1976) je právnička, bývalá ministryně školství, poslankyně. Pro server XTV se nechala v listopadu 2020 slyšet, že kandidaturu zvažuje: „Já se vám tedy přiznám a bude to skandální přiznání téměř v přímém přenosu. Není to vyloučeno.“

Proslula zejména prosazováním inkluze, která se ale v praxi stala dosti problematickou a kritizovanou.