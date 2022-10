Andrej Babiš kandiduje na prezidenta: Co ke kandidatuře aktuálně říká a jak vábí voliče | E15.cz

Kandidatura Babiše na prezidenta

Andrej Babiš je oficiálním kandidátem na prezidenta. Oznámil to v neděli 30. října večer, den před plánovanou tiskovou konferencí, kde měl kandidaturu původně ohlásit. „Když vidím, jak nefunguje vláda, jak nepomáhá lidem, jak je neakční, tak jsem se rozhodl do toho jít,“ prohlásil Babiš, který svou kandidaturu opře o podpisy poslanců za ANO. Na rozdíl od svých soupeřů tak nebude sbírat podpisy občanů, což by ostatně ani do uzavření přihlášek 8. listopadu nestihl.

Babiš přiznává, že příliš velké šance na zvolení nemá. „Ale jsem velký bojovník a udělám vše pro to, abych lidi přesvědčil, že jsem dobrý kandidát na prezidenta," dodal. Expremiér se přitom nyní jako obžalovaný obhajuje u soudu v dotační kauze Čapí hnízdo.

Hnutí ANO mělo kromě Babiše čtyři potenciální kandidáty na prezidenta. Expremiér konkrétně jmenoval bývalé členy své vlády - ministryni financí Alenu Schillerovou a ministra průmyslu a dopravy Karla Havlíčka, dále bývalého předsedu sněmovny Radka Vondráčka. Jméno čtvrtého možného kandidáta si nechal sám pro sebe, spekulovalo se o českém velvyslanci v Izraeli Martinu Stropnickém.

Ještě na konci roku 2021 v rozhovoru pro Blesk Babiš uvedl, že by si prezident Miloš Zeman přál, aby kandidoval. V únorovém projevu na sjezdu strany prohlásil: „Z vícero důvodů k tomu neřeknu jasné slovo. Politika poškodila moji rodinu, bývalou firmu i mě a moje zdraví. Také ale vnímám, že mě řada lidí podporuje a chce, abych kandidoval. Ať už se o Hrad pokusím, nebo ne, musíme jako hnutí postavit silného kandidáta, který osloví společnost napříč a bude v zahraničí bojovat za zájmy České republiky."

Kandidaturu podporují Babišovi spolustraníci, podle kterých ukázal jejich předseda opakovanou schopnost uspět ve volbách. „Andrej Babiš je za nás samozřejmě přirozený kandidát na prezidenta. Je to člověk, který je politicky zkušený, má v politice výsledky, vyhrál několik voleb za sebou, byl ministrem financí, premiérem, a navíc je předsedou hnutí ANO. Je celkem logické, že o něm přemýšlíme,“ řekl deníku E15 koncem září místopředseda hnutí Karel Havlíček.

Andrej Babiš přitom o pozici prezidenta v minulosti nijak příliš nestál. V roce 2014 napsal na svůj Twitter: „Nikdy nebudu kandidovat na prezidenta. Náplň jeho práce by mě nikdy nebavila, ani na ni nemám předpoklady.“

Válka na Ukrajině

Krátce po počátečním odsouzení Putinovy agrese a vyjádření podpory tvrdým sankcím porušil Babiš politické příměří a pustil se do kritiky vládního kabinetu Petra Fialy (ODS), ve které pokračuje až do dnešních dní. Vyčítá jí, že nedělá dost pro „naše lidi“, a obviňuje ji, že občanům pomáhat nechce.

Nelíbí se mu ani podpora Ukrajinců, kteří přijíždějí „v drahých autech“. Varuje před neoprávněným čerpáním příspěvků a celou situaci rámuje do střetu Ukrajinců s Čechy, kdy pomoc jedněm automaticky znamená zatracení těch druhých. Nesouhlasí také s mírou materiální podpory, kterou Česká republika Ukrajině poskytuje.

„Nemyslím si, že bychom měli pokračovat v dodávání zbraní na Ukrajinu. Dodávali jsme zbraně a Putina jsme zastavili. Chtěl obsadit celou Ukrajinu, to se chválabohu nepovedlo,“ řekl podle Respektu začátkem června Babiš na jednom ze setkání s občany.

Inflace a energetika

V reakci na rostoucí inflaci představilo v dubnu hnutí ANO dvanáctibodový plán „opatření proti drahotě“. Jedná se o kombinaci navyšování sociálních dávek včetně penzí nad rámec zákonné valorizace, zastropování cen pohonných hmot a potravin nebo snížení DPH na nulu u elektřiny, plynu a topení. Jeho realizace by státní pokladnu stála 250 miliard korun, což by podle ekonomů inflaci naopak podpořilo.

Zatímco Česko decimuje inflace a válcuje energetická drahota, Fialova vláda se po týdnech vysílání signálů konečně rozhoupala alespoň k nějaké pomoci. Bohužel dávka 5000 korun na dítě je příliš málo a dorazí příliš pozdě. https://t.co/aMRYkNSE9C — Andrej Babiš (@AndrejBabis) June 9, 2022

V rámci dopadů energetické krize kritizuje především ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkelu (nestraník za STAN). S plněním českých plynových zásobníků měl podle Babiše začít dříve a už dávno měl prodloužit těžbu uhlí v Ostravsko-karvinských dolech (OKD) do roku 2025. Kabinet by podle Babiše také měl přehodnotit svůj plán na odklon od uhlí do roku 2033.

Důchodová reforma

Babiš dlouhodobě ujišťoval, že důchody porostou bez ohledu na ekonomickou situaci. Koalice ANO a ČSSD se ale neshodla ani na jednom ze tří scénářů důchodové reformy, se kterým přišla Komise pro spravedlivé důchody zřízená ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou (ČSSD). Babiš návrhům vyčítal, že řeší pouze výdajovou, ale nikoliv příjmovou stránku věci.

COVID-19 za premiérské éry Andreje Babiše

Koronavirovou pandemii řešil Andrej Babiš z pozice předsedy vlády. Po první jarní vlně, kterou se díky přísným opatřením podařilo překonat s minimálními ztrátami na životech, přišlo rozvolněné léto a po krajských volbách na začátku října další vlna tvrdých lockdownů doprovázená přeplněnými nemocnicemi a vysokým počtem mrtvých. Krátké rozvolnění kolem Vánoc přineslo vlnu třetí a opatrné rozvolňování trvalo celé jaro následujícího roku.

Hlavním nástrojem boje proti viru se stalo očkování. První dávky do Česka dorazily koncem prosince 2020 a mezi prvními naočkovanými byl i sám Babiš. Vakcíny Česká republika získala ze společného nákupu Evropské unie od společností BioNTech a Pfizer, Moderna, AstraZeneca a Johnson & Johnson. K 13. 7. 2022 bylo v ČR plně naočkováno 64,3 procenta občanů a pro posilující dávku si jich došlo 39,7 procenta.

S plošnými uzávěrami musela Babišova vláda přijít i s kompenzačními programy pro zavřené podniky a OSVČ. Kritizována byla především za chaotickou komunikaci a časté změny opatření. Celou krizi provázela i dlouhá sněmovní jednání o prodloužení nouzového stavu.

Státní kasa vyšla z pandemických let s rekordním schodkem. Ten v roce 2020 činil 367,4 miliardy korun a v roce 2021 se vyšplhal na 419,7 miliardy korun. Státní dluh tak stoupl na své historické maximum – 2,47 bilionu korun. V roce 2019 přitom šlo jen o něco přes 1,6 bilionu korun, během krize tedy vzrostl o více než 50 procent. Nejvyšší kontrolní úřad ve své výroční zprávě uvedl, že za loňský nárůst výdajů je koronavirus zodpovědný jen z deseti procent.

Názory a politická orientace

Svůj vstup na politickou scénu Babiš spojil s bojem proti korupci, vždy se vymezoval vůči tradičním politickým stranám. V roce 2011 založil iniciativu s názvem ANO (Akce nespokojených občanů), která byla později zaregistrována jako politické hnutí ANO 2011, v němž Babiš zastává funkci předsedy.

K hlavním programovým bodům ANO patřil boj proti korupci a snížení daní. V předčasných parlamentních volbách v roce 2013 získalo ANO 18,65 procenta hlasů. Hnutí tak skončilo na druhém místě a stalo se součástí vládní koalice s ČSSD a KDU-ČSL.

Do posledních voleb v roce 2021 si ANO pod vedením Babiše připravilo program postavený na snížení státního dluhu a zvýšení důchodů. Hnutí slibovalo, že bude bránit daňovým únikům, zmrazí platy státním zaměstnancům a během sedmi let dosáhne vyrovnaného rozpočtu. Prioritou programu bylo zvýšení důchodů a dřívější odchod do penze pro náročné profese. Babiš se spolustraníky chtěl řešit také nedostatek volných bytů nebo posílit digitalizaci státní správy.

V otázce klimatických plánů se Babiš a ANO vyhrazují proti návrhu EU na zákaz spalovacích motorů. Babiš podporuje boj proti klimatické změně, ale pouze do té míry, aby neohrozil pracovní místa. Na poli zahraniční politiky chce Babiš tvrdě hájit zájmy ČR v Evropské unii.

Své politické názory prezentuje Babiš každou neděli ve svém pořadu Čau lidi na sociálních sítích.

Rozhovor s Andrejem Babišem pro Prostor X: Politika mi zničila zdraví, myslel jsem, že mám rakovinu, ale byl jsem úspěšný. Za nás bylo líp

Trestní stíhání Andreje Babiše a spory o dotace

Jedna z největších kauz Andreje Babiše se týká neoprávněného čerpání dotace z EU pro Čapí hnízdo. V minulém volebním ho Poslanecká sněmovna z tohoto důvodu dvakrát vydala k trestnímu stíhání. Čerpání dotace vyšetřoval Evropský úřad pro boj proti podvodům, který došel k závěru, že se jednalo o dotační podvod. Dotace na Čapí hnízdo byla posléze vrácena.

V roce 2019 bylo Babišovo trestní stíhání pozastaveno a vzápětí znovu obnoveno. Začátkem března sněmovna vyhověla žádosti státního zástupce a Babiše zbavila poslanecké imunity potřetí. Úvodní líčení se odehrálo v září a soud nadále pokračuje. Na lavici obžalovaných tak poprvé usedne kandidát na prezidenta.

Rodina a problémy se synem

Babišova první manželka se jmenuje Beata (užívá jméno Beatrice). Mají spolu dvě děti –⁠ roku 1979 se jim narodila dcera Adriana, o čtyři roky později syn Andrej. S první ženou se rozvedli. Druhá partnerka Andreje Babiše se jmenuje Monika. V roce 2000 se partnerům narodila dcera Vivien, tři roky poté syn Frederik. Svůj vztah oficiálně stvrdili o mnoho let později, Monika se druhou manželkou Andreje Babiše stala až v roce 2017. Tedy krátce před sněmovními volbami, které hnutí ANO vyhrálo a Babiš se stal premiérem.

Starší Babišovy děti byly vyšetřovány policií kvůli kauze Čapí hnízdo. Dcera Adriana i Andrej Babiš jr. ale byli po zahájení trestního stíhání omluveni z podání vysvětlení ze zdravotních důvodů. Babiš jr. poté kontaktoval českou policii s tím, že byl unesen na Krym, aby nemohl vypovídat. Vyšetřování policie ukončila se závěrem, že se o únos nejednalo. Andrej Babiš mladší se v době údajného únosu léčil na psychiatrii, nicméně loni předložil znalecké posudky, podle nichž je zdravý.

Soudní spory o spolupráci Babiše s StB

Babiš v roce 1980 vstoupil do KSČ, od stejného roku ho StB evidovala jako důvěrníka a od roku 1982 jako agenta pod krycím jménem „Bureš“. Babiš dlouhodobě spolupráci s StB odmítá a soudí se o pravost spisů. V roce 2014 mu dal soud za pravdu a Babišův spis označil za zfalšovaný. V roce 2017 ale Ústavní soud rozsudek zrušil. Proti tomu se Babiš nakonec úspěšně odvolal a případ se vrátil k projednání.

V létě 2021 byl soudu doručen další důkaz –⁠ karta agenta Bureše, která potvrzuje spolupráci Babiše s StB v oblasti zahraničního obchodu. Bratislavský krajský soud tak v červnu Babišovu žalobu znovu zamítl. Soud svůj verdikt zdůvodnil tím, že žalovanou stranou nemá být slovenský Ústav paměti národa (ÚPN). Babiš se podle svých slov plánuje soudně bránit dál.

Babiš jako opoziční poslanec

Ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2021 hnutí ANO v čele s Babišem neobhájilo své předchozí vítězství, strana byla těsně druhá za koalicí SPOLU. Babiš před volbami sice prohlásil, že v případě prohry odejde z politiky, ale poté si toto rozhodnutí rozmyslel a zůstal v opozici.

Po volbách si pořídil luxusní obytňák se sloganem „Za Babiše bylo líp,“ s nímž od poloviny května objíždí místa po celé České republice a setkává se s lidmi. Někteří politologové se domnívají, že je to součást předvolební kampaně na prezidenta.

V souvislosti s aktuálním děním na Ukrajině se postavil za vládu Petra Fialy (ODS), ač ji zatím spíše kritizuje. Vymezil se kupříkladu proti novele pandemického zákona a navrhovaný rozpočet označil za asociální, neboť „šetří na lidech“.

Babiš jako premiér ČR

Parlamentní volby v roce 2017 vyhrálo hnutí ANO se ziskem 29,46 procenta hlasů a třiašedesátiletý Babiš byl jmenován premiérem. První vláda pod jeho vedením nezískala důvěru, povedlo se to až s druhou, kterou ANO sestavilo s ČSSD za podpory KSČM. Kvůli kauze Čapí hnízdo musela tato vláda ustát i další hlasování o nedůvěře.

V roli premiéra musel Babiš řešit pandemii covidu-19, například lockdowny či očkování. Babiš kritizoval pomalý nákup vakcín přes EU. Proti EU se vymezoval i kvůli Green Dealu s tím, že největší ekonomiky světa představují větší znečišťovatele než Evropa. Nicméně při jednání v EU ke Green Dealu přistoupil. Na poli domácí politiky patřilo mezi největší kroky Babišovy vlády zrušení superhrubé mzdy.

Babiš jako ministr financí

Po úspěchu hnutí ANO ve volbách v roce 2013 se Andrej Babiš stal ministrem financí ve vládě Bohuslava Sobotky. Ve funkci prosazoval především lepší výběr daní a boj proti daňovým únikům. Hlavními nástroji pro dosažení těchto cílů bylo zavedení EET a kontrolního hlášení. Na návrh premiéra Sobotky odvolal prezident Zeman Andreje Babiše z funkce ministra financí kvůli podezření z obcházení daní a ovlivňování médií.

Majetek Andreje Babiše

Podle žebříčku časopisu Forbes je Andrej Babiš pátý nejbohatší Čech a zároveň se jedná o nejbohatšího Slováka –⁠ to díky dvojímu občanství. Bohatství Babiše bylo v roce 2021 vyčísleno na 74,9 miliardy korun. Většinu Babišova jmění tvoří Agrofert. Firma původně působila v agrochemickém průmyslu, ale nyní sdružuje v rámci holdingu přes 250 firem z odvětví chemie, potravinářství, zemědělství, technologií, lesnictví či médií.

Sám Babiš uvádí, že to, co vlastní, je primárně virtuální majetek, protože ho tvoří především 28 listinných akcií reprezentujících 100 % základního jmění Agrofertu. „Zdaleka nedisponuji miliardovými částkami v hotovosti jako někteří pražští kmotři,“ píše o svém bohatství Andrej Babiš na webu hnutí ANO. Babiš vlastnil Agrofert až do roku 2017, kdy firmy převedl do svěřenského fondu.

Vzdělání a cizí jazyky

Andrej Babiš se narodil 2. září 1954 v Bratislavě, je slovenské národnosti. Jeho otec se věnoval mezinárodnímu obchodu, a proto strávil Babiš část mládí v Paříži a Ženevě, kde se naučil francouzsky. Kromě toho mluví německy, anglicky a rusky. Po návratu studoval na gymnáziu a posléze zahraniční obchod na Vysoké škole ekonomické v Bratislavě.

V 80. letech pracoval Babiš pro společnost Petrimex, která ho vyslala do Maroka, kde vyjednával mezinárodní kontrakty. Po revoluci se vrátil zpět do Československa a nadále pracoval pro Petrimex. V souvislosti s rozdělením ČSFR vznikla v roce 1993 dceřiná společnost Petrimexu pod názvem Agrofert, kterou Babiš za nejasných okolností převzal prostřednictvím švýcarské společnosti O.F.I.

Volební průzkumy: Šance na zvolení Andreje Babiše prezidentem

Andrej Babiš je podle dosavadních průzkumů favoritem na vítězství v prvním kole prezidentských voleb 2023. Ze soupeřů je mu nejblíže bývalý generál Petr Pavel, který v některých průzkumech vychází jako favorit pro případné druhé kolo. Za favorita voleb mají Babiše i sázkové kanceláře.

Další kandidáti na prezidenta 2023

Přečtěte si medailonky dalších možných kandidátů, z nichž většina svůj zájem už potvrdila. Vysoké šance předpovídají průzkumy bývalému generálovi Petru Pavlovi, který svou kampaň už naplno odstartoval. Kandidaturu potvrdil i senátor Pavel Fischer.

