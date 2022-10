Kandidát na prezidenta za ANO: Bude to Andrej Babiš? | E15.cz

Andrej Babiš zvažuje, zda půjde do prezidentských voleb.

Už v pondělí by mělo být jasné, zda favorita prezidentských voleb generála Petra Pavla vyzve na souboj šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Vedení opozičního hnutí nechává rozhodnutí na poslední chvíli, zhruba týden před uzavřením přihlášek do lednových voleb. Babišovu kandidaturu si přejí i exministři Alena Schillerová nebo Karel Havlíček, kteří jsou spolu s bývalým předsedou sněmovny Radkem Vondráčkem v užším výběru hnutí na nejvyšší ústavní funkci.

Členové vedení hnutí v posledních týdnech svorně říkají, že čekají na rozhodnutí Babiše a jeho rodiny. Rozhodnout může nedělní schůzka expremiéra s končícím prezidentem Milošem Zemanem v Lánech. Hrad sice neposkytl podrobnosti týkající se tématu schůzky, dá se ale očekávat, že si jede Babiš pro prezidentovu radu k volbám. Zeman již sice podpořil v prezidentském klání odborového předáka Josefa Středulu, s Babišem ho však pojí poměrně dobré vztahy, a může tak přispět svým názorem.

Hnutí ANO původně plánovalo oznámit jméno kandidáta ještě před státním svátkem, tiskovou konferenci nicméně přesunulo na pondělí kvůli koronavirové izolaci předsedy. Někteří komentátoři spekulují, že si marketingový tým chtěl počkat na výsledky nejnovějších interních průzkumů.

Andrej Babiš

Už dlouhodobě je z průzkumů patrné, že by si Babiš měl dobře vést v prvním kole prezidentských voleb. ANO má silné voličské jádro, které bude hnutí volit bez ohledu na kauzy či pochybení jeho představitelů. Toto jádro pomáhá hnutí ANO a zejména Babišovi ve volbách ke slušným výsledkům mezi dvaceti až třiceti procenty. Takový výsledek by měl pohodlně stačit na postup do druhého kola prezidentských voleb.

Jenže tyto volby jsou specifické tím, že vítěz bere vše. Nehraje se o největší podíl na hlasech, ale o prvenství. Kromě silného jádra má polarizující Babiš proti sobě početnou skupinu lidí, kteří mu nemohou přijít na jméno. Proti konsenzuálnějšímu generálovi Petru Pavlovi či ekonomce Danuši Nerudové by tak mohl ve finále prohrát. To je důvod, proč se Babiš rozhoduje na rozdíl od soupeřů do poslední chvíle.

7 věcí, které jste nevěděli o českých prezidentech:

Video se připravuje ... 7 věcí, které jste nevěděli o českých prezidentech • VIDEO Videohub

Marketingový tým nicméně nenechal nic náhodě a na rozdíl od senátorů Pavla Fischera nebo Marka Hilšera už preventivně rozjel kampaň. Babiš od jara objíždí města se svým obytným vozem a heslem „Za Babiše bylo líp“, a to za cenu četných absencí ve Sněmovně, kde je poslancem. Podle politických marketérů by mohl dobře využít zhoršující se ekonomickou situaci a vymezit se vůči vládní pětikoalici, která nakonec vlastního kandidáta nepostavila.

Babišovi náhradníci

Kdyby se Babiš rozhodl nekandidovat, hnutí by zřejmě vsadilo na některého z místopředsedů. Šéfka poslanců ANO Alena Schillerová, která je jako bývalá ministryně financí mezi voliči obecně známá, zatím kandidaturu nevyloučila. Podobně je na tom bývalý dvojministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček, pro kterého by byla kampaň rovněž jednodušší proto, že už je obecně známým politikem. V užším výběru je i bývalý předseda sněmovny Radek Vondráček, u kterého by se však nějaký volební zázrak čekat nedal.

V posledních týdnech se hovořilo také o velvyslanci v Izraeli Martinu Stropnickém, který si údajně zjišťoval na ministerstvu zahraničí, co by případná kandidatura udělala s jeho diplomatickým postem. Proti němu nicméně hovoří nejen průzkumy, ale i neshody s manželkou Veronikou Žilkovou, se kterou se rozvádí. To může významně poškodit jeho kampaň. Schillerová označila diskuze o Stropnickém za spekulace.

Volební průzkumy jdou proti ANO

Největším favoritem je podle posledního průzkumu agentury STEM/MARK z přelomu září a října generál Petr Pavel, kterého by volilo 23 procent voličů. Zvyšuje náskok nad druhým Babišem, který by obdržel 17 procent hlasů. Pavel předstihl Babiše v průzkumu monitorujícím volební model prvního kola prezidentských voleb i v dalších aktuálních průzkumech agentur Median a IPSOS. Třetí místo drží ekonomka Danuše Nerudová.

Ostatní kandidáti za ANO, kteří ovšem žádnou kampaň sebe zatím nedělají, by skončili podle průzkumu podstatně hůře. Nejenže by je nevolilo ani deset procent, ale mají proti sobě velkou skupinu odpůrců. Právě počet lidí, kteří by v žádném případě onoho kandidáta nevolili, může rozhodnout druhé kolo. Hned po Babišovi budí největší averzi Schillerová a miliardář Karel Janeček.

Na výsledky průzkumu se podívejte zde: