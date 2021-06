Česko bez nejvyššího státního zástupce. Komu to slouží? | E15.cz

Deset dní schází do oznámeného odchodu nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana a stále není znám jeho nástupce. V této situaci přichází ministryně spravedlnosti Marie Benešová a ke jménům, která se chystá navrhnout vládě, praví přesně toto: nic. Zvláštní situace, která nahrává nejrůznějším spekulacím, přičemž některé se už zcela samozřejmě týkají Andreje Babiše a jeho nejrůznějších střetů zájmů. Je to situace pro současné Česko typická.

Marie Benešová poměrně poctivě vysvětluje, její argumentační linie dávají smysl, přesto pro mnohé může vypadat jako ta, která připravuje komplot v Babišově kauze Čapí hnízdo, abychom zmínili třeba spekulaci nejkřiklavější. Benešová vládě navrhne někoho ze stávajících státních zástupců. To je jistě posun, neboť zaznívaly i nápady na „boční vstupy“, třeba jméno náměstka Jeronýma Tejce.

„Hrad mi nechává volnou ruku,“ řekla Benešová v nedělní Partii na CNN Prima News a my si k této výpovědi uděláme velký vykřičník. No představte si to, Hrad nechává ministryni a vládě volnou ruku ve věci, která patří do výlučné pravomoci ministryně a vlády! Je skoro k pláči, z jakých drobných úspěchů se v současném Česku s jeho unesenou veřejnou správou dokážeme radovat. Pojďme dál, čekají nás vážnější otazníky. Není totiž vůbec jisté, že vláda na návrhy Marie Benešové kývne.

„Úplný vliv na to nemám,“ říká ministryně. Dodává, že jména vládě jen navrhuje, připomíná, že se ne vždy s kolegy shodne, jak ukázal nedávný výběr českého zástupce u Evropského soudu pro lidská práva. „Možná budeme překvapeni,“ říká nakonec ministryně v situaci, kdy návrhy nepůjdou na nejbližší jednání vlády, ale prý až na to příští. Neboli budeme možná překvapeni 28. června, tři dny předtím, než se má nový šéf soustavy státního zastupitelství ujmout funkce.

Asi je jasné, že v takto šíleně krátké lhůtě překvapeni být nechceme. Ze slov Marie Benešové je zřejmé, že sama trochu počítá s variantou, že vláda na její jména nekývne. A že na tuto variantu chce trochu alibisticky připravit i veřejnost, protože pak přijdou skutečné problémy. Pokud by Česko nemělo 1. července nejvyššího státního zástupce, přejdou některé jeho pravomoci na prvního náměstka Igora Stříže, mimochodem jednoho z uvažovaných kandidátů. Zdánlivě je všechno v pořádku.

Soustava se nezastaví, formálně bude v čele Stříž vybavený řadou pravomocí, některé mu ale budou chybět, protože jsou vyhrazeny pouze nejvyššímu státnímu zástupci. Mezi tyto vyhrazené pravomoci patří třeba podávání dovolání nebo – a teď pozor – rušení nezákonných zastavení trestního stíhání. Že nám to něco připomíná?

Ano, právě tuto pravomoc využil Pavel Zeman, když před rokem a půl vrátil do hry Babišovo stíhání. Přeloženo: vláda trestně stíhaného Andreje Babiše má v rukou možnost zablokovat výběr člověka, který bude mít v rukou případné rozhodnutí o pokračování trestního stíhání Andreje Babiše, pokud by bylo zastaveno, jak už se jednou stalo.

Když nejvyšší státní zástupce nebude jmenován, nebude mít ani kdo rozhodnout. Stačí k tomu málo, Marie Benešová nepřinesla dobrá jména, vláda se na výběru neshodla, je nám líto. Jednoho to skoro otravuje – konstatovat další z mnoha střetů zájmů současného českého premiéra je už skoro nuda.