E-paliva mají udržet spalováky i po roce 2035. Litr stojí 200 korun | e15.cz

Hlavní zelený ideolog kontinentu a místopředseda Evropské komise Frans Timmermans je mistr v prodeji ledu, který roztaje dřív, než si ho převezmete. Není to tak dávno, co pochválil naši vládu za to, jak zvládla předsednictví EU. Místo toho, aby kabinet premiéra Fialy pochopil, že to je, jejich slovy, hodně špatný signál, tak se tím naopak chlubili, kudy chodili. Smutným výsledkem tedy je, že naše klimatické přešlapy musí nyní napravovat ekologičtější Švédové a zelenější Němci. A podle všeho to bude pořádná fuška.