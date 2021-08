Tomáš Soóky: 3D tiskárna jako chytrý průmyslový nástroj v době krize | E15.cz

I když je 3D tisk jako technologie známý už skoro čtyřicet let, mnohé firmy o jeho smysluplném využití přemýšlejí až nyní. V těch progresivnějších přitom dávno pomáhá zrychlovat a zlevňovat výrobu, přinášet na trh výrobky lépe přizpůsobené na míru, vyvíjet a zkoušet i to, co dříve nebylo možné. 3D tisk však pomáhá především získávat náskok před konkurencí. Zejména poslední rok a půl ukázal, že se z něj stal především chytrý průmyslový nástroj, který pomáhá zejména v dobách, kdy najednou mnohé funguje jinak, než jsme byli zvyklí.