Výrobce dronů Ladislav Semetkovský: Konec montoven v Česku? Až bude náš stát funkční | E15.cz

O Česku se už mnoho let mluví jako o montovně či o skladišti střední Evropy a politici se rádi předhánějí ve vymýšlení a financování programů na přilákání výroby s vysokou přidanou hodnotou. Ještě raději se pak ohánějí termíny výzkum a vývoj. Ani sebelepší pobídky, úlevy a dotace ale nedokážou nahradit to, co je pro přechod od sériové výroby 20. století k moderní ekonomice naprosto klíčové – efektivní státní správu.