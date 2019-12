Zápisník Barbory Pánkové: Jezte hodně, nebude | E15.cz

Vánoční horečka vrcholí. Lidé zase nakupují více hraček, elektroniky, oblečení, jídla, alkoholu a dalších věcí. Tržby českých obchodníků trhaly během uplynulého víkendu rekordy nejen ve srovnání s listopadem, ale lidé utráceli i více než loni. Dalo by se vlastně říct, že je to takový vánoční evergreen.

Češi pro nákupy a další nesváteční povinnosti nemají čas na pečení vánočního cukroví. Zahlcují čím dál více objednávkami pekaře a cukráře. Například v jabloneckém Pekařství Šumava ho napekli sedm tun, což je třikrát více než před deseti lety. Vyšší zájem o perníčky, linecké či pracny hlásí i další výrobci. Vida, další rekordy.

Mimozemská delegace, která by přiletěla teď do Česka, by si mohla myslet, že jsme zemí, kde se jen hodně jí a rozdávají dárky. Zkrátka krásné místo pro život. Alespoň dokud by nepotkali aktivisty z Extinction Rebellion, kteří v pátek zahájili protestní hladovku. Chtějí upozornit, že světu hrozí nedostatek potravin, a říkají: Zatím máme privilegium hladovět dobrovolně. Během vánočních svátků... No to je tedy výzva.