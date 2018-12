Zápisník Barbory Pánkové: Nejmenší lidé na světě | E15.cz

Jakmile napadne pár centimetrů sněhu, není je vidět. Jenže nešlo jen o pár čísel a v kolonách dlouhých desítky kilometrů se asi moc řidičů nesmálo, případně jen ze zoufalství. Nicméně titul neviditelných lidí si podle této logiky zaslouží také stavební firmy, které práce nedokončily včas – a když šlo do tuhého, odstoupily od smlouvy s Ředitelstvím silnic a dálnic.

Pracovníci Zetoru by si asi zmíněné označení neviditelných lidí zasloužili bez problému také. V úterý podnik oznámil, že o práci přijde do konce března příštího roku čtyřicet procent zaměstnanců. Pozoruhodné, že v době tak dobré kondice české ekonomiky to Zetor svádí na ekonomické problémy. Mohl by přidat jako důvod ještě sucho. Když se jím každoročně mohou ohánět zemědělci, tak proč ne. U traktorů to může nastat taky.

Australané jsou zase úplní pidilidé proti tamní zvířeně, hlavně proti koním a kravám. Ti totiž podle Australského statistického úřadu zabili v letech 2008 až 2017 na tomto kontinentu mnohem víc lidí než pavouci a hadi. Koně a krávy podle něj usmrtili 77 lidí, zatímco žraloci 26, hadi 23, krokodýli 17 a pavouci vůbec nikoho. Prostě chudáci lidi. Byť predátoři planety, občas přijdou zkrátka.