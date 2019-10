Zápisník Daniela Nováka: Organizovaní špačci | E15.cz

Nezaměstnanost v České republice zůstává třetí měsíc v řadě na 2,7 procenta. To je dlouhodobě nejnižší míra lidí bez práce v celé Evropské unii. Na jedno volné místo připadlo v září celostátně v průměru 0,6 uchazeče. Podle analytiků již nezaměstnanost ani nemá kam klesnout. Rozhodně ale pak bude mít kam stoupat.

Zatímco nezaměstnanost už níže nesestoupí, prostor pro růst mezd by se možná ještě našel. Minimálně z pohledu zaměstnanců. Přesto tempo zvyšování odměn za práci podle průzkumu personální agentury Grafton Recruitment letos zpomaluje. Až na to přijde, určitě budou mít kam klesat. Minimálně z pohledu firem.

Vinaři na jižní Moravě mají problémy s extrémně velkými hejny špačků. „Skupiny jsou organizované a stačí jim pár minut na to, aby po nich vinohrad vypadal, jako by tam projel sklízeč s kombajnem,“ popsal situaci Marek Babisz, hlavní someliér Národního vinařského centra. Se špačky to nevypadá dobře. Organizovaná skupina je přitěžující okolnost.