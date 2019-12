Zápisník Dušana Kütnera: Napravený žert | E15.cz

Spisovatel Milan Kundera se po čtyřiceti letech dočkal navrácení českého státního občanství. Přišel o něj, když si dovolil publikovat v roce 1979 Knihu smíchu a zapomnění, v níž tehdejšího československého prezidenta Gustáva Husáka označil za „prezidenta zapomnění“. Jak by asi devadesátiletý literární velikán nazval tři porevoluční prezidenty?

Pořadatelé královéhradeckého hudebního festivalu Rock for People se rozhodli pro neobvyklý krok. Posunuli jednu z největších akcí v Česku z tradičního červencového termínu na červnový. Shodou okolností na stejný víkend, kdy se v Praze koná čtvrtý ročník hudebního Metronome Festival Prague, který co se týče velikosti a obsazení, patří do stejné ligy, tedy té nejvyšší. V souboji o návštěvníky však neprohraje jeden či druhý pořadatel, ale právě diváci, kteří se holt nerozkrájejí. Zatímco dříve mohli navštívit obě akce, letos budou muset jednu z nich oželet. Bravo.

V jednom prestižním souboji neuspěla pražská Národní galerie. Toužila sice po středověkém obrazu z dílny Mistra vyšebrodského oltáře, ale 158 milionů korun, které nabídlo Metropolitní muzeum v New Yorku, neměla. Prohrát s takovouto institucí ovšem rozhodně není ostuda.