Zápisník Dušana Kütnera: Polský týden | E15.cz

Polští sousedé nemají zrovna šťastné období. V Izraeli si o nich myslí, že se mnozí z předků současných obyvatel země u Baltu podíleli na holokaustu, pak na ně zase vyběhnou Češi s tím, co to sem dovážejí za zkažené hovězí maso. Zatímco po zástupcích židovského státu chtějí omluvu, Česku vyhrožují kontrolami dováženého českého piva.

Vzhledem k tomu, že Polsko je třetím největším zahraničním odbytištěm tuzemského zlatého moku, jeden se nemůže zbavit pocitu, že české pivo prochází kontrolou ze strany Poláků intenzivně každý den. A pokud z toho mají nějaké zažívací problémy, rozhodně to nebude salmonelou, ale nadměrnou konzumací.

Nejmenované tuzemské knihkupectví si vysloužilo pozornost světa sociálních sítí, když zařadilo bibli – navíc zlevněnou na pouhou stovku - do regálu s nápisem „sci-fi a fantasy“. Ze strany rejpalů samozřejmě sklidilo posměch. Ale v ateistickém Česku se vkrádá na mysl...co když tím jen dotyčný obchod potvrdil to, co si zdejší obyvatelé ve značné míře myslí: Jasně, hezká myšlenka, ale desatero? Dejte pokoj. Ale snad není tak zle - hned vedle oné bible leží štos koránů, takže ani s nárůstem islámského extermismu to nebude tak horké.