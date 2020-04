Zápisník Dušana Kütnera: (Staro)Nová doba | E15.cz

Projekt Zachraň pivo se už měsíc snaží pomoci minipivovarům. Pivo se nyní nesmí prodávat čepované, a pokud jej výrobci neprodají, půjde do stoupy. Lidé si ale mohou přes stránky projektu objednat a v pivovaru či na výdejních místech vyzvednout pivo v PET lahvích. Ještě přede dvěma týdny mohli lidé „zachránit“ 6,5 milionu piv od dvou stovek výrobců, nyní je to už 9,5 milionu piv od 300 minipivovarů. No, přátelé pivaři, máte co dělat.

Zákaz vycházení má neblahý vliv. Lidé kupují haldy jídla, spoustu alkoholu a více sledují televizi a internetová videa. Obloukem se tak někteří blíží k ikonické postavě dřívějšího socialistického konzumu - chlápkovi s panděrem a lahváčem v ruce čučícího z gauče na televizi či monitor. Jen ten fotbal k tomu chybí.