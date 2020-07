Zápisník Hany Filipové: Jak si šlapat po štěstí | E15.cz

To, co se děje, je pro mě konec světa. Rozvrátíme své finance. Dluhy budou platit nejen naše děti a vnuci, ale ještě vnuci našich vnuků. To je nepřijatelné. Slova bývalého prezidenta a bývalého ministra financí Václava Klause o plánovaném půlbilionovém schodku uslyší ale asi jen ti, kteří je slyšet chtějí a kteří jim chtějí rozumět.