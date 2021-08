Babiš, Šlachta, Koten. Čeští byznysmeni hledají autoritu | E15.cz

Není to tak dávno, co řada českých podnikatelů hledala lepší budoucnost u tehdy nového hnutí Andreje Babiše. Někteří se dokonce rozhodli za něj kandidovat. Například vlastník Juty Jiří Hlavatý či majitel Brana Pavel Juříček. První jmenovaný skončil v politice už před čtyřmi lety, druhý končí letos.

Jiní podporovali ANO alespoň verbálně. Ačkoliv třeba Babiše jako osobnost úplně nemuseli, líbilo se jim, že do politiky míří jeden z nich. Člověk z byznysu, který „myslí selským rozumem“ a „nehraje si na levici ani pravici“. A který má své hnutí taky trochu na povel (rozuměj „je jeho vlastníkem“), aby se mu do pár let nerozpadlo.

Teď někteří z těch, kteří z Babiše rozhodně obavy neměli, či mu rovnou pomáhali, nově podporují Roberta Šlachtu. Majitel firmy Isolit-Bravo Kvido Štěpánek rozdává Šlachtovy předvolební letáčky ve své firmě a Miloš Fürst, jeden z významných podnikatelů z Plzeňska a majitel společnosti ILV, se rovnou stal Šlachtovým arcisponzorem.

Štěpánek i Fürst se shodnou v tom, že to, co jim imponuje, je hlavně osoba Roberta Šlachty. Tedy osoba autoritativního vůdce, který na ustavujícím červnovém sněmu hnutí Přísaha zvítězil s „kimirsenovskou“ (nebo spíš „babišovskou“) 92procentní podporou. Oba podnikatelé jsou možná zvyklí na to řídit své firmy autoritativně a v chaosu demokratické politiky tak vidí řešení právě v tom, co důvěrně znají.

A nejnověji se jeden z nejbohatších Čechů, spoluzakladatel herního studia Bohemia Interactive Slavomír Pavlíček, rozhodl podpořit SPD jen kvůli jednomu konkrétnímu politikovi – Radku Kotenovi. Tedy člověku, který před rokem 1989 pracoval jako člen Pohraniční stráže v jihomoravském Mikulově a který snad nejvíce proslul jako odmítač škodlivého záření z mikrovlnek. Koten je však podle Pavlíčka „zárukou bezpečnosti“.

Jak může být zárukou bezpečnosti jeden jediný politik, a ještě navíc takový, který se ze všeho nejvíc bojí mikrovlnného záření? Ale možná je to jen nějaká herní strategie...