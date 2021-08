Šlachtu podpořil miliardář Kvido Štěpánek | E15.cz

Štěpánek ve své firmě distribuuje Šlachtovy propagační materiály, dvakrát ho dokonce provedl svým závodem. A lídr hnutí Přísaha ho svými plány zaujal. „Mohl by částečně očistit Česko od korupce, která je rakovinou systému,“ řekl Štěpánek v rozhovoru pro deník E15. V ekonomické rovině si od něj sice moc neslibuje, ale pokud by se Šlachta stal novým ministrem vnitra, byl by podle Štěpánka lepším bojovníkem proti korupci než současná Babišova vláda.

Šlachta si podpory významného podnikatele váží. Oba muže propojila Šlachtova fotografka Radka Benešová, která s ním nejprve spolupracovala na knize Třicet let pod přísahou a teď mu fotí celou kampaň. Benešová v minulosti pracovala právě pro Štěpánkovu firmu Isolit-Bravo. A stejně jako Štěpánek pochází z Orlických hor.

„Byl jsem si u něj prohlédnout jeho podnikání, jak se daří zaměstnancům firmy Isolit-Bravo. Mám rád techniku, takže mě zajímají i věci jako elektrické stavební kolečko Motúčko, které pan Štěpánek vyrábí,“ řekl Šlachta, bývalý elitní detektiv, který se po střední škole nejprve živil jako traktorista.

O sponzoringu ze strany Štěpánka, jehož firma má hodnotu zhruba 1,5 miliardy korun, ale podle Šlachty nebyla řeč. Sám Štěpánek financování Šlachtova projektu odmítl s tím, že by to uškodilo oběma stranám.

„Roberta Šlachtu nejlépe podpořím tak, že ho nepodpořím. Tedy aspoň finančně ne. Jsme přece Češi a je mi jasné, že – snad s výjimkou lidí, kteří mě osobně znají – by mi málokdo věřil, že je to fakt pomoc nezištná. Z přesvědčení, bez nároku na protislužbu. Chopily by se toho protistrany i média. Už to vidím v barvě: Hle, superčestný Šlachta v žoldu zbohatlíků,“ uvedl Štěpánek.

Největším dosavadním sponzorem hnutí Přísaha je společnost ILV z Příchovic na Plzeňsku zabývající se výrobou elektroniky. Vlastní ji podnikatel Miloš Fürst, který se v minulosti podílel na kampani ANO a radil předsedovi hnutí Andreji Babišovi. Společnost ILV darovala Šlachtově hnutí tři miliony korun.

V červenci poslala Přísaze dva miliony společnost Blue Power, v níž má poloviční podíl David Sochr, bratr spoluzakladatele hnutí Tomáše Sochra. Od svého bratra si už Šlachtův kolega půjčil milion korun na rozjezd tohoto politického projektu. Společnost Blue Power podniká v oblasti alternativních zdrojů energie, jako jsou bioplynové či kogenerační stanice.