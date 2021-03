Budoucnost ve hvězdách - zápisník Jana Vařečky | E15.cz

Dlouho se spekulovalo, že Elon Musk se díky vesmírnému programu SpaceX „vrátí domů“ na Mars. To se ale nekonce nekoná. Místo toho se stěhuje do texaského Austinu, kde staví továrnu na Cybertruck. Městu navíc prorokuje rozmach, který Amerika neviděla 50 let.