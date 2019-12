Zápisník Jana Vávry: Postřelená libra | E15.cz

„Projekt ve své stávající podobě selhal a musí být přepracován, aby získal potřebný souhlas regulátorů,“ uvedl prezident švýcarské konfederace a současně i ministr financí Ueli Maurer.

Regulátoři podle něj nemohou akceptovat to, že by byla facebooková libra navázána na koš světových platidel. To by znamenalo vznik de facto nové suverénní měny, míní experti.

A právě takové konkurence se státy bojí. Mezitím si ale stále více centrálních bank pomýšlí na vlastní digitální měnu, naposledy s podobnou ideou přišli ve Švédsku.

Facebook to bude mít s manévrováním mezi kryptoměnami typu bitcoin a digitalizovanými standardními penězi ještě složité.

Zatímco předvánoční čas patřil nákupům, ten těsně povánoční hokeji. Tři ze šesti víkendových zápasů tuzemské hokejové extraligy byly vyprodány. Vyšší návštěvnost se v tomto období stala tradicí.

Čeští hokejisté si obecně na nezájem domácích fanoušků stěžovat nemůžou, o to více by se konečně hodil nějaký ten reprezentační úspěch.

Letošní Vánoce jsou jistě povedené i z pohledu majitelů akcií Tesly. Hodnota podílů se drží na rekordních maximech. Investoři zjevně už nějak přestáli šok z podoby v listopadu představeného Cybertrucku. Od té doby tržní hodnota firmy vzrostla o třetinu. Zvyknout se holt dá skoro na cokoliv.