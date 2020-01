Zápisník Jany Havligerové: Důvod blbé nálady | E15.cz

Podle Andreje Babiše zase posledním velkým počinem občanských demokratů bylo, že „zplodili nějakého AB a hnutí ANO, které naši zemi posouvá na špičku Evropy“.

Díky zmatkům kolem volby statutárního zástupce předsedy ODS se na kongresu dostal ke slovu i starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný: „Neznáme svou práci navzájem ani tady, jak to mají vědět lidi, co čtou jenom bulvár a čumí na Ordinaci v růžové zahradě,“ prohlásil. To voliči ocení.

Krize středního věku se pohybuje kolem 47 let věku, a to bez rozdílu pohlaví. Na základě dat ze 132 států světa to tvrdí profesor ekonomie David Blanchflower z britské Dartmouth College. V ČR se průměrný věk podle ČSÚ stále zvyšuje, aktuálně přesahuje 42 let. Muži stárnou o něco rychleji než ženy. Ještě se ptáte, proč v Česku rok od roku stoupá blbá nálada?