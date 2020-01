ODS se musí vrátit k ekologii a zdravotnictví, říká Vondra | E15.cz

Je bývalý disident a signatář Charty 77. Po 17. listopadu 1989 se podílel na založení Občanského fóra. Na začátku devadesátých let se stal zahraničně-politickým poradcem tehdejšího prezidenta Václava Havla. V letech 1997 až 2001 byl velvyslancem v USA. V prosinci 2006 vstoupil do ODS, do té doby byl nestraník. V roce 2006 působil několik měsíců ve funkci ministra zahraničních věcí a poté až do května 2009 coby místopředseda vlády pro evropské záležitosti v druhé vládě Mirka Topolánka. Od července 2010 do prosince 2012 byl ministrem obrany ve vládě Petra Nečase a v letech 2006 až 2012 také zasedal v horní komoře parlamentu jako senátor za Litoměřicko. Od loňského roku je poslancem Evropského parlamentu.