Zápisník Jany Havligerové: Když Babiš zavelí | E15.cz

„Třicátý duben je fajn, aspoň si to budou všichni pamatovat,“ prohlásil. Osobně ale Kramářovu vilu, kam se uchýlil do dobrovolné karantény, hned tak opustit nehodlá.

Postupně by se podle premiéra mohly otevírat školy, především mateřské a základní. Budou k tomu ovšem potřeba určitá ochranná opatření. Například alespoň metrové rozestupy mezi žáky a nošení roušek. Vládní koronaviroví experti na podnět ministerského předsedy reagovali vydáním nového pokynu: Ochraňujte ženy, děti si uděláme!

Ministryně financí Alena Schillerová zásadně začíná proslovy pro veřejnost větami „Já navrhuji, Já jsem zařídila nebo Já dám peníze“. Z obstarávání dobra je už asi přepracovaná. Nenašlo by se pár ekonomů, kteří by ji pomohli? Aby nebyla tak zmatená. Tedy ta opatření. Možná by také mohli paní ministryni vysvětlit, že nedává ze svého. Předem děkujeme.