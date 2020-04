Boris Johnson byl s koronavirem převezen do nemocnice | E15.cz

Britský premiér Boris Johnson byl převezen do nemocnice kvůli tomu, že u něho příznaky nemoci covid-19 přetrvávají i deset dnů poté, co měl pozitivní test. V Británii za poslední den přibylo 621 lidí, kteří podlehli nákaze koronavirem. Infekce si do sobotních 18:00 SELČ vyžádala celkem 4934 smrtelných obětí, informovalo tamní ministerstvo zdravotnictví. Testy nákazu koronavirem, který způsobuje nemoc covid-19, prokázaly u 47 806 osob.