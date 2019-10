Zápisník Jany Havligerové: Komunisté v hlavní roli | E15.cz

Hnutí STAN přišlo s inspirativním návrhem. Podle stanařů by všichni ústavní činitelé měli mít možnost žádat Ústavní soud o výklad paragrafů ústavy. Nápad proměnit úctyhodnou instituci v lampárnu je opravdu originální. To tu ještě nebylo.

Naděje na vybudování kanálu Dunaj–Odra–Labe stále žije, přiživuje ji ministr dopravy Vladimír Kremlík. Podle něj by o projektu měla znovu jednat vláda, a to především o jeho dunajsko-oderské větvi. To je ta část, u níž se předpokládá, že kvůli splavnosti by bylo nutné do Odry přečerpávat vodu z Dunaje. Vody je dost a finance se taky najdou, že. Stačí jenom chtít.