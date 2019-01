Zápisník Jany Havligerové: Samé dobré zprávy | E15.cz

Jedním z důvodů, proč Zeman upustil od přednášení řeči 1. ledna, byla jeho obava, že určitá část tuzemské populace by po silvestrovském veselí nemohla novoroční projev sledovat s plným soustředěním. Předsedové horní a dolní komory parlamentu Jaroslav Kubera a Radek Vondráček se téhož nebojí a pozici, kterou hlava státu vyklidila, bryskně obsadili. Se státnickými projevy se prostě roztrhnul pytel. Nešlo by tu díru nějak zalátat?

Ministr dopravy Dan Ťok rozhýbal opravy silnic a dálnic, kapacity stavebních společností, jak se chlubí, a ty teď jedou na maximum. Letos se má například na dopravní tepně D1 pracovat na každém třetím kilometru. Takže potěší i taková maličkost, že ani šéf resortu dopravy, ani lidé na ŘSD si už nemyslí, že „kalamitní sníh“ do 16. prosince prostě nemůže přijít.

Bývalý dlouholetý místopředseda ČSSD Zdeněk Škromach se probírá selfíčky, která už dlouhou dobu publikuje na své facebookové stránce a uvažuje o tom, že z nich udělá nejen výstavu, ale nejspíš sestaví i knihu. Na světe by mohla být do roka. Je se na co těšit, ne že ne.