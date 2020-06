Zápisník Jany Havligerové: Vládní veletoče | E15.cz

Jeho vládní kolega, ministr vnitra Jan Hamáček, sice nejdřív prohlásil, že vyhlášené omezení se na demonstrace nevztahuje, ale dostal za to políček od jemu podřízených lidí. V posledním stanovisku vnitro přikyvuje Vojtěchovi. Ústavou zaručená práva neplatí, teď vládneme my.

Ministryně práce a taktéž místopředsedkyně ČSSD Jana Maláčová je přesvědčená, že časy bratrovražedných válek v sociální demokracii skončily. Podobnou roli nyní podle ní převzalo hnutí ANO, jehož členové se mezi sebou vzájemně mydlí a bojují o moc. Socialisté jsou jednotní. Věř a víra tvá tě uzdraví.

S právem si nejspíš příliš hlavu neláme ani pražský magistrát. Podle právníka Miroslava Dudy je možné významnou vozovku blokovat pouze s předchozím povolením silničního správního úřadu a se souhlasem policie. Ani jedno z nich prý magistrát v době, kdy vybudoval na Smetanově nábřeží betonové ohraničení hospodských zahrádek, neměl. No a co, hlavně že se vrací do hlavního města život. Komu se to nelíbí…