Zápisník Jaroslava Bukovského: Achich ouvej | E15.cz

Možná je to paradoxně i díky relativně umírněnému Pekingu. Je to přece jen on, kdo drží prst na jednom z klíčových červených tlačítek obchodního střetu, tom dluhovém. Peking totiž zůstává největším věřitelem Ameriky, a pokud by se rozhodl washingtonské bondy vymést za čínskou zeď, bylo by leckomu rázem ouvej.

Kryptoměnový trh nebyl apelem ministrů financí zemí G7 na striktnější regulaci virtuálních měn a ochranu investorů včera nijak zneklidněn. Proč také!? Ti největší vykukové, kteří kryptosféru pochopili jako životní šanci na bezpracný zisk, už vlastní mince kvaziinvestorským alternativcům prodali během uplynulých tří let. Regulace tak přijde opět s křížkem po funuse a v okamžiku, kdy se trh skrze bolestivé obličejové pády naivků už docela pročistil.