Bitcoin má za sebou jeden z největších propadů | E15.cz

Američtí kongresmani podrobili tvrdé kritice projekt facebookové digitální měny, jejich slova jako by ale dopadla na celý trh zavedených kryptoměn. Kurz dominantního bitcoinu se propadl pod hranici deseti tisíc dolarů za virtuální minci.

Cena nejrozšířenější kryptoměny ztratila za 24 hodin přes 13 procent a během středečního odpoledne se propadla až k hladině 9300 dolarů. Server Yahoo Finance připomíná, že jde o letošní druhý nejvýraznější pokles bitcoinu. Na konci minulého měsíce nejznámější digitální mince odepsala dokonce necelých 14 procent za den.



Řada zpravodajských portálů dává cenové zakolísání kryptoměn do souvislosti s „grilováním“ představitelů Facebooku ze strany amerických zákonodárců. Ty značně znepokojuje projekt Libra, v jehož rámci chce provozovatel největší sociální sítě přijít s vlastními digitálními mincemi.

Například demokratický senátor Sherrod Brown si v rámci slyšení položil řečnickou otázku, zda se Facebooku po všech jeho skandálech dá vůbec věřit.

„Facebook už nás několikrát zklamal a každý svůj přešlap obhajuje jen tím, že se stále ještě učí," řekl Brown. „Byli bychom bláhoví, kdybychom této společnosti dali příležitost experimentovat s bankovními účty lidí,“ doplnil.

Vůči bitcoinu však někteří senátoři Spojených států zaujali výrazně pozitivnější stanovisko.

Ještě před samotným slyšením lídr republikánů ve Sněmovně reprezentantů Kevin McCarthy pro CNBC prohlásil, že se mu líbí decentralizovaná povaha dominantní kryptoměny bitcoin. Ocenil i míru jejího zabezpečení. „Bitcoin mám rád,“ řekl McCarthy.

Část analytiků nicméně vnímá propad kurzů kryptoměn jako nevyhnutelnou korekci. „Korekce jsou nevyhnutelné a měly by být vítány. Aktiva, která jdou nahoru příliš rychle, obvykle čeká to nejtvrdší přistání. Přesvědčit se o tom mohl každý, kdo sázel na cenu bitcoinu na přelomu let 2017 a 2018,“ napsal kryptoměnový spekulant Alex Krüger.

Kryptoměnový trh začal výrazněji klesat ještě před slyšením v Kongresu, za týden investoři do bitcoinu ztratili čtvrtinu svého jmění. Ještě větší ztráty ale má za sebou množství dalších virtuálních měn, například ether ztratil za týden 30 procent.